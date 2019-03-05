"Много тратят на оборону": На Украине нашли "универсальное" оправдание своему провалу в рейтинге влиятельных стран

После того, как был обнародован список самых влиятельных стран мира, который составили U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и университетом Пенсильвании, на Украине, занявшей в нем всего лишь 39-е место, нашли "универсальное" оправдание своему провалу в этом рейтинге.

В частности, украинские медиа использовали его для поворота колеса "зрады-перемоги" фразу, введенную ранее в обиход президентом Незалежной Петром Порошенко про "самую сильную армию Европы", которой Киев грозит при любой возможности. Именно благодаря "самой сильной армии", как полагают, например, в том же "Обозревателе", Украина и попала-таки в рейтинг влиятельности.

При этом украинские СМИ обвинили Россию и Китай (расположившиеся на 2 и 3 местах рейтинга соответственно) в излишне большом военном бюджете: "Много тратят на оборону".

Такая позиция вызвала в Сети иронию.

"Как из "зрады" получить "перемогу"? - пишут интернет-пользователи, обратив внимание на потуги украинских медиа. - Занять 39-е место "благодаря сильной армии", а тех, кто на первом, обвинить в чрезмерных тратах на оборону".

"Х - логика", - шутливо резюмируют в Сети.