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"Много спецназа. Идут задержания": В офис партии Медведчука нагрянули силовики

25 февраля 2021, 22:20  •  70 • В мире
В Киеве украинские силовики проводят обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лидером которой является Виктор Медведчук. Журналисты с места событий сообщают, что у офиса много спецназа и идут задержания.
В киевском офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" идут оперативные мероприятия. Правоохранители пришли с обысками. По информации журналистов "Страна.UA", на месте работает спецназ, ведутся задержания.
Как сообщил один из членов партии Илья Кива, всё разворачивается буквально у него на глазах.
"Внизу идет приём, идёт работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся", - заявил он в эфире программы "60 минут". Он также добавил, что считает происходящее на Украине "агонией режима".
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена, а также пять граждан России. Решение принято по статье о финансировании терроризма и предполагает арест всего имущества подпавших под санкции.

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