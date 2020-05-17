"Много смеялись": Государственный министр разоблачил фейк о теракте с главой МИД ОАЭ

Напомним, ранее в социальных сетях, а также в турецком издании Straturka было опубликовано сообщение о якобы совершённом теракте в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов. Уверялось, что заминированный автомобиль якобы взорвался на дороге, когда мимо проезжал кортеж главы МИД ОАЭ, шейха Абдаллы бен Заида, сына основателя страны Заида бен Султана Аль Нахайяна.

И даже публиковалось видео, якобы сделанное на месте происшествия.

Однако вся эта информация оказалась фейком. Это подтвердил информированный источник Царьграда. О том же сообщил у себя на странице в Twitter государственный министр ОАЭ Анвар Гаргаш. Он фактически опроверг информацию о якобы совершённом против главы МИД страны теракте.

Анвар Гаргаш отметил, что буквально сегодня разговаривал с бен Заидом и много вместе с ним смеялся над фейками.

"Сегодня я разговаривал с шейхом Абдаллой бен Заидом, как мы разговариваем каждый день, и мы много смеялись над катарскими фейками", - отметил политик.

Он отметил также, что всегда молится "за здоровье, счастье и долгую жизнь".