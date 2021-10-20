"Много ли денег Путина нашли?" Дерипаска нецензурно высказался после обысков ФБР

Крупный русский бизнесмен Олег Дерипаска нецензурно высказался после обысков ФБР в его американских домах: "Много ли денег Путина нашли?". Он назвал истинную причину своего преследования.

Дерипаска прокомментировал обыски, которые ФБР провело в домах в Вашингтоне и Нью-Йорке. По его словам, это стало продолжением русофобской истерии, которую демократы начали ещё во время президентских выборов 2016 года, где победил неугодный им кандидат Дональд Трамп.

Именно после этого американский истеблишмент начал разыгрывать "русскую карту", утверждая, что за победой Трампа якобы стояла Москва. Хотя, рассуждает Дерипаска, на самом деле Трамп победил только из-за того, что избиратели устали от погрязшего в коррупции клана Клинтон. Не в силах смириться с поражением, вызванным своими же ошибками, демократы начали перекладывать свою вину на условных русских.

Много (слово изменено. - Прим. ред.) ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, украденных (слово изменено. - Прим. ред.) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска?

- пишет Дерипаска в Telegram.

Предприниматель также добавил, что из-за "мракобесов из американского ВПК", на которых сегодня работает большая часть вашингтонского истеблишмента и ряд аналитиков, внешний долг США уже вырос почти до 30 трлн долларов.

Накануне сообщалось о том, что в нью-йоркском и вашингтонском домах, которые СМИ связали с Дерипаской, прошли обыски. Кремль уже прокомментировал действия ФБР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти объекты недвижимости не являются собственностью предпринимателя, а также подчеркнул, что Москва будет защищать интересы своих соотечественников, чьи права нарушаются.

Отметим, что в 2018 году власти США ввели санкции против Дерипаски и восьми его активов. Он смог договориться с Минфином США, чтобы Вашингтон прекратил давление на компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго", однако сам бизнесмен и остальные его активы остались под санкциями. В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США, утверждая, что из-за несправедливых санкций он потерял свыше 7 млрд долларов, однако суд отклонил этот иск.