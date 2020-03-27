"Много гнилых масок": Французским медикам выдали средства защиты с плесенью и грязью

Медицинские маски раздали медработникам 24 марта. Газета LeFigaro пишет, что эта продукция является частью "регионального запаса". Пустить её в дело решили в Региональном агентстве здравоохранения (ARS) французского Реюньона.

Реюньон - островной регион Франции. Первый случай заражения коронавирусом там был зафиксирован 11 марта. По данным на вечер 25 марта, у 111 человек подтверждён COVID-19, один выздоровел.

Островные власти ожидают более широкого распространения вируса, поэтому префект и генеральный директор ARS совместно с профсоюзами врачей, фармацевтов и медсестёр приняли решение "распределить маски из исторических и стратегических региональных запасов". В общей сложности медикам раздали около 36 000 масок. По предварительным подсчётам, это лишь треть от необходимого количества.

Врачи и медсёстры получили долгожданные средства индивидуальной защиты, но с удивлением обнаружили на них следы грязи и плесени.

"Маски, возможно, и были проверены, но по факту очень много гнилых масок", - сообщил президент Воссоединения национальной федерации медсестёр Себастьян Лальман.

Оказалось, что маски были выданы со склада университетской больницы Реюньона. Они там хранились несколько лет. Коробки визуально осмотрели, но сами маски из них никто не доставал. В ARS заявили, что предварительную проверку такого уровня посчитали вполне достаточной.

Всех медработников, которые получили маски из "стратегического запаса", попросили их уничтожить. Новые средства защиты обещали привезти через пару дней.