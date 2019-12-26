"Много где недоработала": Признание Натальи Поклонской стало частью большой "работы над ошибками" в 2020 году

Вспоминая, что же не удалось воплотить в течение 2019 года, Наталья Поклонская призналась, что хотелось бы видеть большее число стран из своего личного списка. Много куда не удалось добраться.

"Не удалось съездить в те страны, в которые хотела бы съездить. Но это только пока. Хотела поехать в Японию, например, но…"

В целом же есть много сделанного и, наоборот, упущенных моментов, которые предстоит "догнать". Наталья Поклонская считает: всё, что получилось в этом году, причём не только у неё, но и у каждого человека, - это ещё и воля Божья, "значит, так Господь управил, что именно эти результаты у нас и именно этих результатов мы добились своим трудом, своим умением, своим старанием, своей верой".

"А если чего-то не удалось - значит, недоработали, и я в том числе недоработала. Я много где недоработала. Не каждому человеку удалось помочь, я это тоже понимаю. Но многих удалось и выручить. И я за это благодарна моим помощникам, моему коллективу маленькому. Кстати, под конец года мой коллектив увеличился, у меня появились новые помощники. Команда расширяется. Это и мои прокурорские бывшие коллеги, которые ушли из прокуратуры и со мной в команде работают. А также новые ребята из Москвы. Мы расширяемся, множим свои горизонты. Поэтому только вперёд. И то, что не удалось в этом году, обязательно будем дорабатывать, делать работу над ошибками и смотреть, чтобы не наступить на те же грабли, на которые наступили, к примеру, в прошлом году, в уходящем году. Да, были ошибки. Но я их признаю и буду работать над ними", - подчеркнула Наталья Поклонская.

Напомним, кроме всего прочего, Наталья Поклонская рассказала о главных переменах в жизни.