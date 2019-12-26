Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
О России, Крыме, Донбассе и Путине либо ничего, либо плохо: На Украине готовятся...
Поддайся НАТО на уговоры Горбачёва: Американский эксперт назвал свой сценарий дл...
Украинским СМИ хотят запретить цитировать Путина и правду о Донбассе - законопро...
Тайна голландского газа: куда исчез Северный поток-1.5. Борис Марцинкевич
Главная / Политика

"Много где недоработала": Признание Натальи Поклонской стало частью большой "работы над ошибками" в 2020 году

26 декабря 2019, 21:24  •  8 • Политика
Каждый из нас не только подводит итоги года в эти дни, но и строит планы на будущий 2020-й. В беседе с Царьградом и то и другое делала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Например, вспоминая о недостигнутых целях 2019 года, она призналась: "Много где недоработала". Однако эти "недоработки" лишь означают, что всё несделанное будет включено в план на следующий год - так называемую работу над ошибками 2020-го.
Вспоминая, что же не удалось воплотить в течение 2019 года, Наталья Поклонская призналась, что хотелось бы видеть большее число стран из своего личного списка. Много куда не удалось добраться.
"Не удалось съездить в те страны, в которые хотела бы съездить. Но это только пока. Хотела поехать в Японию, например, но…"
В целом же есть много сделанного и, наоборот, упущенных моментов, которые предстоит "догнать". Наталья Поклонская считает: всё, что получилось в этом году, причём не только у неё, но и у каждого человека, - это ещё и воля Божья, "значит, так Господь управил, что именно эти результаты у нас и именно этих результатов мы добились своим трудом, своим умением, своим старанием, своей верой".
"А если чего-то не удалось - значит, недоработали, и я в том числе недоработала. Я много где недоработала. Не каждому человеку удалось помочь, я это тоже понимаю. Но многих удалось и выручить. И я за это благодарна моим помощникам, моему коллективу маленькому. Кстати, под конец года мой коллектив увеличился, у меня появились новые помощники. Команда расширяется. Это и мои прокурорские бывшие коллеги, которые ушли из прокуратуры и со мной в команде работают. А также новые ребята из Москвы. Мы расширяемся, множим свои горизонты. Поэтому только вперёд. И то, что не удалось в этом году, обязательно будем дорабатывать, делать работу над ошибками и смотреть, чтобы не наступить на те же грабли, на которые наступили, к примеру, в прошлом году, в уходящем году. Да, были ошибки. Но я их признаю и буду работать над ними", - подчеркнула Наталья Поклонская.
Напомним, кроме всего прочего, Наталья Поклонская рассказала о главных переменах в жизни.
Царьград подводит итоги года с известнейшими экспертами и персонами. Больше материалов в специальном разделе сайта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
26 декабря 2019, 21:24
Украинским СМИ хотят запретить цитировать Путина и правду о Донбассе - законопроект
26 декабря 2019, 21:24
"Много где недоработала": Признание Натальи Поклонской стало частью большой "работы над ошибками" в 2020 году
26 декабря 2019, 18:09
Поддайся НАТО на уговоры Горбачёва: Американский эксперт назвал свой сценарий для России в альянсе и ЕС
26 декабря 2019, 21:24
"Объёмами и качеством": Путин потребовал гарантировать продовольственную безопасность России
26 декабря 2019, 18:09
Израиль, "брысь под лавку… пусть дяди разберутся": Россия подставляет спину "злой болонке" США - Баранец
25 декабря 2019, 22:39
Превыше всего - интересы граждан: Путин напомнил главную задачу чиновников
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2019, 01:09
"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2" ответил на санкции США
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил все надежды "Нафтогаза"
20 декабря 2019, 10:54
Политолог: Газ по "украинской трубе" пойдет, но это не прорыв, это компромисс
23 декабря 2019, 15:24
"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назвал виновных в катастрофе МН17
21 декабря 2019, 01:39
"А "танкиста" Цимбалюка расстреляют?": Украинский канал "попал" из-за показа пресс-конференции Путина
21 декабря 2019, 08:09
Лукашенко доигрался: Путин отказался давать деньги (Telegram. Обзор)
26 декабря 2019, 05:09
"Не люблю Путина, но он прав": Поляки в соцсетях признали, что их экс-посол в Германии был "антисемитской свиньёй"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.