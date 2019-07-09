"Много чести": Путин прервал молчание после хамского поведения ведущего "Рустави 2"

Владимир Путин сегодня озвучил свою позицию по ситуации вокруг Грузии. После того, как ведущий "Рустави 2" не только оскорбил российского лидера, но и посмел прикоснуться к святому - памяти родителей президента России, Путин, видимо, последовал завету своих мамы и папы. Как писал ранее Царьград, они, несмотря на тягости судьбы во времена Великой Отечественой войны "не хотели ненавидеть врага", всегда были сдержаны и терпимы.

Глава государства в ответ на призыв возбудить дело об оскорблении власти в отношении журналиста "Рустави 2" лишь отмахнулся: "много чести, пусть вещает дальше". Как отмечали эксперты, при всех стараниях и мерзкой форме Георгия Габуния - человек не того уровня, которого могли бы услышать в России, не говоря уже о реакции Владимира Путина.

Президент нашей страны также призвал депутатов и членов правительства не принимать санкций и не делать шагов, которые бы повредили братскому народу - грузинам. Руководитель России добавил, что меньше всего российская сторона хочет навредить Грузии.

"Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу", - спокойно заключил Путин.

Кроме того, он дал совет властям Грузии для примирения с народами Абхазии и Южной Осетии.

"Нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят наладить с ними отношения", - уточнил президент России.

Что произошло?

Конфликт между Россией и Грузией в понедельник ушел на второй виток. Виновником стал сотрудник телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния.

В воскресном выпуске программы Post Scriptum журналист обратился к зрителям на русском языке, начав в прямом эфире озвучивать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. После этого Габуния перешел к критике грузинских властей, которые якобы придерживаются пророссийского политического курса.

Как отреагировала Грузия?

Инцидент спровоцировал мощную ответную реакцию, причем больше всего испугались сами грузины, которые вышли к стенам телеканала. В результате вещание "Рустави-2" было временно прекращено.

Как считают протестующие, действия Габунии представляют угрозу нацбезопасности и якобы могут спровоцировать Россию на наступление. В частности, российские войска базируются всего в нескольких десятках километров от грузинской границы.

В ситуацию пришлось вмешаться президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая осудила попытки телеканала заняться разжиганием межнациональной ненависти и словесной агрессией.

"Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе", - пояснила политик. Но сегодня выступила с довольно своеобразным призывом к российским властям.

След Саакашвили

Еще более жестко высказался премьер-министр Мамука Бахтадзе, назвавший действия "Рустави-2" агрессией против грузинского народа. Политик уверен, что за провокацией стоит оппозиционная партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Нужно понимать, что телекомпания "Рустави-2" считается близкой к Саакашвили, так как крупные пакеты акций принадлежат его соратникам: братьям Караманишвили и Николозу Накопии.

На этом фоне выделяется реакция руководства телеканала. Последний принес извинения за нарушение этических норм и редакционной политики, однако поспешил раскритиковать власти Грузии за нападки и угрозы, обвинив их в нарушении свободы слова.

"Такие действия правительства представляют реальную опасность отомстить телекомпании. Мы призываем общественность, помимо рассмотрения вопроса о нарушении журналистами этических норм, жестко реагировать на заявления правительства", - указано в заявлении.

Аналогичным образом поступил и гендиректор компании Николоз Гварамия. Он извинился за "глупую выходку Габунии", но отказался увольнять журналиста, так как это якобы порадует "пропутинскую толпу". Действия руководства не нашли понимания даже у ряда сотрудников, которые покинули телекомпанию, чтобы не получить клеймо провокаторов.