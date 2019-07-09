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"Много чести": Путин прервал молчание после хамского поведения ведущего "Рустави 2"

09 июля 2019, 16:39  •  221 • Политика
Президент России выступил с заявлением по ситуации в Грузии, призвав не делать ничего во вред грузинскому народу, который он уважал и уважает.
Владимир Путин сегодня озвучил свою позицию по ситуации вокруг Грузии. После того, как ведущий "Рустави 2" не только оскорбил российского лидера, но и посмел прикоснуться к святому - памяти родителей президента России, Путин, видимо, последовал завету своих мамы и папы. Как писал ранее Царьград, они, несмотря на тягости судьбы во времена Великой Отечественой войны "не хотели ненавидеть врага", всегда были сдержаны и терпимы.
Глава государства в ответ на призыв возбудить дело об оскорблении власти в отношении журналиста "Рустави 2" лишь отмахнулся: "много чести, пусть вещает дальше". Как отмечали эксперты, при всех стараниях и мерзкой форме Георгия Габуния - человек не того уровня, которого могли бы услышать в России, не говоря уже о реакции Владимира Путина.
Президент нашей страны также призвал депутатов и членов правительства не принимать санкций и не делать шагов, которые бы повредили братскому народу - грузинам. Руководитель России добавил, что меньше всего российская сторона хочет навредить Грузии.
"Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу", - спокойно заключил Путин.
Кроме того, он дал совет властям Грузии для примирения с народами Абхазии и Южной Осетии.
"Нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят наладить с ними отношения", - уточнил президент России.

Что произошло?

Конфликт между Россией и Грузией в понедельник ушел на второй виток. Виновником стал сотрудник телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния.
В воскресном выпуске программы Post Scriptum журналист обратился к зрителям на русском языке, начав в прямом эфире озвучивать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. После этого Габуния перешел к критике грузинских властей, которые якобы придерживаются пророссийского политического курса.

Как отреагировала Грузия?

Инцидент спровоцировал мощную ответную реакцию, причем больше всего испугались сами грузины, которые вышли к стенам телеканала. В результате вещание "Рустави-2" было временно прекращено.
Как считают протестующие, действия Габунии представляют угрозу нацбезопасности и якобы могут спровоцировать Россию на наступление. В частности, российские войска базируются всего в нескольких десятках километров от грузинской границы.
В ситуацию пришлось вмешаться президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая осудила попытки телеканала заняться разжиганием межнациональной ненависти и словесной агрессией.
"Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе", - пояснила политик. Но сегодня выступила с довольно своеобразным призывом к российским властям.

След Саакашвили

Еще более жестко высказался премьер-министр Мамука Бахтадзе, назвавший действия "Рустави-2" агрессией против грузинского народа. Политик уверен, что за провокацией стоит оппозиционная партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Нужно понимать, что телекомпания "Рустави-2" считается близкой к Саакашвили, так как крупные пакеты акций принадлежат его соратникам: братьям Караманишвили и Николозу Накопии.
На этом фоне выделяется реакция руководства телеканала. Последний принес извинения за нарушение этических норм и редакционной политики, однако поспешил раскритиковать власти Грузии за нападки и угрозы, обвинив их в нарушении свободы слова.
"Такие действия правительства представляют реальную опасность отомстить телекомпании. Мы призываем общественность, помимо рассмотрения вопроса о нарушении журналистами этических норм, жестко реагировать на заявления правительства", - указано в заявлении.
Аналогичным образом поступил и гендиректор компании Николоз Гварамия. Он извинился за "глупую выходку Габунии", но отказался увольнять журналиста, так как это якобы порадует "пропутинскую толпу". Действия руководства не нашли понимания даже у ряда сотрудников, которые покинули телекомпанию, чтобы не получить клеймо провокаторов.

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