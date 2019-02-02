"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Берёзу

Депутат Госдумы России Николай Валуев успокоил украинского нардепа Борислава Берёзу, которого не на шутку испугали заявления Рамзана Кадырова. "Много чести этому молодчику", - отметил он.

Депутат Верховной рады Борислав Берёза всерьёз воспринял угрозу со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего о том, что может найтись мужчина, который влепит украинскому парламентарию "звонкую пощёчину".

Как отметил Берёза, он не исключает, что после инцидента в ПАСЕ Кадыров якобы попытается нанять людей для расправы над ним.

Напомним, что на прошлой неделе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во время выступления представительницы Украины Ирины Геращенко произошёл неприятный инцидент. Согласно заявлениям очевидцев, Борислав Берёза грубо оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Выходка попала на видео и вызвала массу недовольства в Сети, после чего на неё и обратил внимание чеченский лидер.

Новые слова Берёзы заинтересовали и депутата Госдумы РФ Николая Валуева, которому ранее также предлагали вступиться за Скабееву.

"Много чести этому молодчику", - иронично успокоил он Борислава Берёзу.