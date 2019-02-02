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"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Берёзу

02 февраля 2019, 00:39  •  127 • Политика
Депутат Госдумы России Николай Валуев успокоил украинского нардепа Борислава Берёзу, которого не на шутку испугали заявления Рамзана Кадырова. "Много чести этому молодчику", - отметил он.
Депутат Верховной рады Борислав Берёза всерьёз воспринял угрозу со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего о том, что может найтись мужчина, который влепит украинскому парламентарию "звонкую пощёчину".
Как отметил Берёза, он не исключает, что после инцидента в ПАСЕ Кадыров якобы попытается нанять людей для расправы над ним.
Напомним, что на прошлой неделе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во время выступления представительницы Украины Ирины Геращенко произошёл неприятный инцидент. Согласно заявлениям очевидцев, Борислав Берёза грубо оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Выходка попала на видео и вызвала массу недовольства в Сети, после чего на неё и обратил внимание чеченский лидер.
Новые слова Берёзы заинтересовали и депутата Госдумы РФ Николая Валуева, которому ранее также предлагали вступиться за Скабееву.
"Много чести этому молодчику", - иронично успокоил он Борислава Берёзу.
Толкнувший Скабееву депутат Рады заявил о грозящей ему "опасности"https://t.co/12U7YV6pdp много чести этому молодчику
— Валуев Николай (@NickValuev) 1 февраля 2019 г.

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