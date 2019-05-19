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"Многим дипломатам было стыдно за внешний вид Порошенко": Признание экс-главы президентского протокола Украины
19 мая 2019, 18:39 • 175 • В мире
Приходя на важные встречи на высшем уровне, многие украинские дипломаты испытывали неловкость из-за первого лица Украины. "Им было стыдно за внешний вид Петра Порошенко", - признался экс-глава президентского протокола Украины Юрий Ладный.
В интервью "Вестям Украины" он заявил, что протокольная служба не была виновата в мятых брюках и пиджаках первого лица страны. Дело в том, что Порошенко всегда игнорировал правило, что президент "должен иметь пристойный внешний вид".
А постоянная неопрятность украинского гаранта отражалась на том, как воспринимали украинских граждан в целом за рубежом. Ведь по президенту отчасти судят и по стране в целом.
Протокольная служба может только иногда давать рекомендации по выбору одежды, в остальных случаях в то, как одет президент, вмешиваться она не может. Тем более Порошенко вообще не приемлет какую-либо критику или замечания, добавил Ладный.
Как известно, внешний вид Порошенко неоднократно вызывал острую критику. К примеру, в конце января, во время визита украинского гаранта в Израиль, Порошенко во время церемонии фотографирования со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном был запечатлен с заправленным в брюки пиджаком.
"Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!" - откликнулись пользователи Сети. Кстати, фотография, сначала появившаяся на официальном сайте украинского президента, вскоре была оттуда удалена.
А в марте Порошенко сфотографировали в храме в Тернополе. На кадрах видно, что пиджак у него выглядит так, будто президент спрятал под ним что-то. В Сети смеялись: президент "вынашивает томос". "Нечто", выпирающее у Порошенко из-под пиджака в районе внутреннего кармана, заставило даже пользователей Сети предположить, что там он прячет "заветную фляжечку".
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