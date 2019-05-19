Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После «Триумфа»: Эрдоган нацелен на совместное производство С-500 с Россией
Эрдоган нецлился на С-500: Турция хочет наладить совместное производство с Росси...
Высшая школа СССР и России. Итоги перемен
"Россия готовится к вооруженному конфликту": Эстонский министр заявил ...
Главная / В мире

"Многим дипломатам было стыдно за внешний вид Порошенко": Признание экс-главы президентского протокола Украины

19 мая 2019, 18:39  •  175 • В мире
Приходя на важные встречи на высшем уровне, многие украинские дипломаты испытывали неловкость из-за первого лица Украины. "Им было стыдно за внешний вид Петра Порошенко", - признался экс-глава президентского протокола Украины Юрий Ладный.
В интервью "Вестям Украины" он заявил, что протокольная служба не была виновата в мятых брюках и пиджаках первого лица страны. Дело в том, что Порошенко всегда игнорировал правило, что президент "должен иметь пристойный внешний вид".
А постоянная неопрятность украинского гаранта отражалась на том, как воспринимали украинских граждан в целом за рубежом. Ведь по президенту отчасти судят и по стране в целом.
"Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица", - цитирует слова Ладного телеканал "360".
Протокольная служба может только иногда давать рекомендации по выбору одежды, в остальных случаях в то, как одет президент, вмешиваться она не может. Тем более Порошенко вообще не приемлет какую-либо критику или замечания, добавил Ладный.
Как известно, внешний вид Порошенко неоднократно вызывал острую критику. К примеру, в конце января, во время визита украинского гаранта в Израиль, Порошенко во время церемонии фотографирования со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном был запечатлен с заправленным в брюки пиджаком.
"Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!" - откликнулись пользователи Сети. Кстати, фотография, сначала появившаяся на официальном сайте украинского президента, вскоре была оттуда удалена.
А в марте Порошенко сфотографировали в храме в Тернополе. На кадрах видно, что пиджак у него выглядит так, будто президент спрятал под ним что-то. В Сети смеялись: президент "вынашивает томос". "Нечто", выпирающее у Порошенко из-под пиджака в районе внутреннего кармана, заставило даже пользователей Сети предположить, что там он прячет "заветную фляжечку".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



175
Источник
Похожие новости
19 мая 2019, 15:24
"Придет время, когда санкции закончатся": Бывший мэр Риги - о необходимости налаживать отношения с Россией
19 мая 2019, 18:24
«В общих интересах»: в Кремле заявили об отсутствии предложений от США по встрече Путина и Трампа
18 мая 2019, 23:09
"Рада создала нам неудобства, а мы устроим их ей": Зеленский извинился перед украинцами за дату инаугурации
19 мая 2019, 08:39
Образовательный рычаг: США выделят $8 млн на развитие «критического мышления» учащихся в Боснии и Герцеговине
19 мая 2019, 18:39
"Многим дипломатам было стыдно за внешний вид Порошенко": Признание экс-главы президентского протокола Украины
19 мая 2019, 11:54
После «Триумфа»: Эрдоган нацелен на совместное производство С-500 с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2019, 13:39
В Кремле прокомментировали новые торговые санкции Украины
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента
14 мая 2019, 05:09
Советник Зеленского осадил Климкина, угрожающего Европе выходом из Минских соглашений
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
13 мая 2019, 06:24
Гарик Харламов "передумал" становиться президентом России, узнав о подъеме в 6 утра - видео
17 мая 2019, 11:09
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
16 мая 2019, 02:54
"Вместо тихой отставки он мечется как гусь с отрубленной головой": Эксперты - о Порошенко и подписанном "языковом законе"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.