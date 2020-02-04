"Многие живые позавидуют мёртвым": Вассерман предупредил о сотне секунд "до глобальной катастрофы"

В своём блоге на РЕН ТВ политический эксперт Анатолий Вассерман напомнил слова экс-замминистра обороны Соединённых Государств Америки (СГА) Грэхема, который ввёл в оборот термин "ловушка Фукидида". В частности, его высказывание о том, что по сегодняшний день "главная причина больших войн - страх уже существующей великой державы, что у неё появляется серьёзный конкурент".

Аналогичную ситуацию политический эксперт увидел в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Вассерман напомнил о том, что КНР давно всех опередила по производству востребованных на мировом рынке товаров. Неудивительно, что президент США Дональд Трамп "добивается возрождения внутриамериканского производства", а "заодно показывает, что есть пока у СГА ещё одно преимущество - военный бюджет, сопоставимый со всем остальным миром сразу".

Вассерман напомнил также и о том, что НАТО готовится к учениям "Защитник Европы-2020", где по сценарию противником военных Альянса должна стать "восточноевропейская страна". Эксперт порадовался тому, что Россию "вновь признали серьёзным соперником". Но, по его мнению, главной мишенью всё же является не наша страна, а как раз Китай.

"Увы, такие обходные приёмы дают немало весьма нежелательных побочных эффектов", - отмечает эксперт.

Он указал на то, что ранее вперёд были переведены так называемые часы судного дня и предупредил, что "до глобальной катастрофы" остаётся всего сотня секунд. В то же время Вассерман отмечает, что власти ядерных держав полномасштабной войны не хотят, поскольку все прекрасно понимают: случись подобное - "многие живые позавидуют мёртвым".

"Но чем напряжённее обстановка, тем больше вероятность случайной гибели привычного нам мира. Поэтому будем бдительны", - резюмирует эксперт.