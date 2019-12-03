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"Многие уже умерли, но...": В Японии заявили о новом подходе к "возвращению" Курил

03 декабря 2019, 01:24  •  27 • Политика
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о новом подходе к вопросу Курил и выразил надежду на скорейшее его решение. "Мы отдаём себе отчёт в том, что многие бывшие жители островов уже умерли, остальные находятся в преклонном возрасте", - признал он.
В Японии опять подняли тему возвращения Курил. Премьер-министр Синдзо Абэ выразил в понедельник, 2 декабря, надежду на скорейшее решение вопроса на основе "нового подхода".
"Мы разделяем с президентом России Путиным искреннее стремление к разрешению территориальной проблемы на основе нового подхода", - сказал глава правительства Японии на встрече с мэром города Немуро, с которого видны российские острова.
Синдзо Абэ добавил, что уже удалось организовать авиаперелёты японцев на Курилы для посещения могил предков. Также заработал пилотный проект совместной хозяйственной деятельности.
"Многие бывшие жители островов уже умерли, остальные находятся в преклонном возрасте. Я приложу все усилия к тому, чтобы на лица этих людей как можно скорее вернулись улыбки", - пообещал премьер-министр Японии.
Напомним, что Япония претендует на 4 острова Курильской гряды, которые потеряла в результате Второй мировой войны. Периодически Токио устраивает провокации, помечая на своих картах российские острова как собственную территорию. Последний случай произошёл в августе этого года, когда Курилы были отмечены на японской карте маршрута олимпийского огня. Карту Японии с российскими островами опубликовали на официальном сайте Олимпиады в Токио 2020 года.

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