"Многие убойные факты до сих пор не раскрыты": Виктор Баранец – о журналистских расследованиях трагедии МН17

По его мнению, многие журналисты, соревнуясь между собой "как в соцсоревновании", нередко тогда просто "сочиняли свои картинки", причем так, как это было выгодно правительствам стран, которые они представляли.

При этом и в самой России нашлись издания, которые сразу стали политизировать весь процесс расследования и, подобно Западу, тыкали пальцем в Кремль, заранее его обвиняя во всех грехах, не располагая при этом необходимыми сведениями, отметил Баранец.

Однако есть целый ряд действительно убойных фактов, которые не раскрыты по сей день. Украинские политики и военные, особенно оппозиционные, которые в свое время служили в СБУ, Генштабе Украины или в Минобороны, перед выборами стали признавать, что украинская сторона так не предоставила международной следственной комиссии данные о переговорах диспетчерского пункта с этим самолётом.

"Это вам не Баранец говорит, это говорят и западные объективные журналисты, которые поспешили изначально обвинить в произошедшей трагедии Россию, не сделали ее сразу виноватой. И вот они сами спрашивают: а где все эти материалы, почему они дор сих пор не подшиты к уголовному делу?" - сказал военный обозреватель "КП" в беседе с Царьградом.

И до сих пор, продолжил он, это тайна под семью печатями. И хранится она в Киеве, потому что ее "законсервировали, забетонировали" и сам Петр Порошенко, и министр обороны Украины, и начальник Генштаба, и ряд других министров, приказав не отдавать эти записи.

Российская сторона, кстати, на переговорах, когда её допустили, настаивала на этом. Но никакого отзвука из Киева не получили, отметил эксперт.

Напомним, документальный фильм, который показал голландский режиссер Макс фон дер Верфф, сродни сенсации. В картине, в том числе есть информация о подтасовке со стороны Международной следственной группы (JIT), скрывшей записи переговоров диспетчеров ВВС Украины, а также неоднократные фейковые заявления властей Голландии, США, Украины и Австралии.

Кроме того, обращают на себя внимание и свидетельства малайзийского полковника Сакри. Он сообщил о том, что ФБР пыталось выкрасть черные ящики авиалайнера, и ему приходилось их в буквальном смысле защищать. Кроме того, сообщается в фильме и о том, что НАТО во главе с США готовило вторжение на восток Украины и в Крым под предлогом защиты места крушения самолета.