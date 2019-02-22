"Многие поляки сотрудничали с нацистами": Глава МИД Израиля отказался извиняться перед Польшей

Глава МИД Израиля не стал извиняться за слова о польском участии в Холокосте. Вместо этого он ещё раз повторил их в эфире израильского телевидения.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отказался извиняться за свои слова об участии поляков в Холокосте. Вместо этого он ещё раз повторил их в эфире израильского телевидения.

На извинениях со стороны Исраэля Каца натаивает Польша, которую оскорбили слова израильского министра. Их назвали "недопустимыми" и "расистскими", а также потребовали от израильских властей жесткой реакции на это. Но её не последовало.

"Я не сожалею о том, что сказал о польском участии в Холокосте. Многие поляки сотрудничали с нацистами", - заявил глава МИД Израиля в телеэфире.

Напомним, что в Польше очень резко реагируют на любые заявления о том, что польское население сотрудничало с нацистами и принимало участие в их военных преступлениях. В стране даже приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за упоминание участия поляков в Холокосте.

Из-за слов главы МИД Израиля Польша отказалась от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы, которая была запланирована на 19 февраля в Иерусалиме.