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"Многие не верили… очень зря": На детях в ЕС провели опыт
27 мая 2021, 17:55 • 275 • В мире
На детях в ЕС провели возмутительный опыт, заметила Анна Шафран. Его результаты отражены в документе детского фонда ООН под названием ЮНИСЕФ: "Многие не верили… очень зря".
Журналист, ведущая Анна Шафран в программе "Шафран" на телеканале Царьград рассказала о возмутительном эксперименте над детьми, который провели в ЕС.
Не так давно детский фонд ООН под названием ЮНИСЕФ опубликовал то, что они называют "документом для обсуждения", под названием "Инструменты контроля в цифровом веке и права детей онлайн по всему миру".
И в нём открыто написано, что, мол, якобы неясно, вредит ли просмотр порнографии детям. Более того, в документе цитируются данные европейского исследования, от которого "просто волосы дыбом встают".
В исследовании 2020 года "Евро-дети онлайн" сравнивали результаты опросов из 19 европейских стран. Было обнаружено, что в большинстве из них большинство детей, видевших сексуальные изображения онлайн, не испытали от этого ни огорчения, ни счастья (в промежутке от 27% в Швейцарии до 72% в Литве).
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