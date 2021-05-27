"Многие не верили… очень зря": На детях в ЕС провели опыт

На детях в ЕС провели возмутительный опыт, заметила Анна Шафран. Его результаты отражены в документе детского фонда ООН под названием ЮНИСЕФ: "Многие не верили… очень зря".

Журналист, ведущая Анна Шафран в программе "Шафран" на телеканале Царьград рассказала о возмутительном эксперименте над детьми, который провели в ЕС.

Нас предупреждали, что вслед за сменой отношения к гомосексуализму и прочим извращениям, которые уже стали нормой, придёт очередь педофилии. Многие не верили, говорили, мол, ну что вы, это же совсем другое, это же дети, это же святое. Так вот, очень зря не верили, - заметила ведущая "Первого русского".

Не так давно детский фонд ООН под названием ЮНИСЕФ опубликовал то, что они называют "документом для обсуждения", под названием "Инструменты контроля в цифровом веке и права детей онлайн по всему миру".

И в нём открыто написано, что, мол, якобы неясно, вредит ли просмотр порнографии детям. Более того, в документе цитируются данные европейского исследования, от которого "просто волосы дыбом встают".

В исследовании 2020 года "Евро-дети онлайн" сравнивали результаты опросов из 19 европейских стран. Было обнаружено, что в большинстве из них большинство детей, видевших сексуальные изображения онлайн, не испытали от этого ни огорчения, ни счастья (в промежутке от 27% в Швейцарии до 72% в Литве).