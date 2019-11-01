"Мнение России спрашивать не будут": Столтенберг раскрыл "источник вдохновения" для Украины

По его словам, никто не имеет законного права вмешиваться в этот вопрос, кроме самой Украины и 29 стран - членов НАТО. Об этом генсек Североатлантического альянса заявил в среду, 30 октября, в своем выступлении перед курсантами Морской академии в Одессе, пишет Nation News.

Как считает Столтенберг, иногда якобы может "сложиться впечатление", что вопрос о членстве Украины в Альянсе "решать России". Однако, утверждает генсек НАТО, "права голоса у России нет". И такое "положение вещей закреплено в ряде документов, которые подписывала и Москва".

Кроме того, в своем выступлении Столтенберг поговорил и о некоем "источнике вдохновения" для Украины, которым должен стать факт того, что "членство в Альянсе вполне достижимо", и это подтверждают бывшие страны Варшавского договора, "уже ставшие членами НАТО".