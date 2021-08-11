"Мне жаль людей, живущих там": Духовник русских олимпийцев о Японии

Духовник русских олимпийцев протоиерей Андрей Алексеев рассказал о своих впечатлениях от поездки в Японию: "Мне жаль людей, живущих там". Священнослужитель обратил внимание, что эта страна фактически присягнула иным, чуждым ценностям.

Настоятель московского Храма святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев в программе "Интервью" на канале Царьград рассказал о своих впечатлениях от поездки в Японию.

Когда я посещаю эту страну, мне очень жаль людей, живущих там,

- признался священнослужитель.

Собеседник "Первого русского" пояснил, что Япония фактически присягнула иным, чуждым ценностям. В этой стране выбор сделали в пользу "земного", фактически отринув "небесное". В такой парадигме там воспитываются новые поколения, заметил протоиерей Андрей Алексеев.

На этой территории можно увидеть людей, которые "не живут с Богом". Каменные джунгли, целая цивилизация, построенная исключительно на материальном, поражают, но за всем этим скрываются тревожные события.

Так, собеседник Царьграда обратил внимание, что только за август 2020 года в Японии произошло 15 тысяч самоубийств. Священнослужитель объяснил такую трагическую тенденцию тем, что пережить трудности без Бога бывает сложно вдвойне.

Стоит порой уехать за тридевять земель, чтобы ощутить, что ты живёшь в стране, где ещё можно дышать,

- подытожил протоиерей Андрей Алексеев.