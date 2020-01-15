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"Мне так лучше спится по ночам": Актёр Марк Хэмилл удалил аккаунт из Facebook в отместку Цукербергу

15 января 2020, 12:39  •  52 • В мире
Актёр Марк Хэмилл решил удалить аккаунт из Facebook в отместку Марку Цукербергу. "Мне так лучше спится по ночам", - заявил он.
Известный голливудский актёр Марк Хэмилл обрушился с резкой критикой в адрес политики компании Facebook и её главы Марка Цукерберга. Более того, он решился на удаление аккаунта из соцсети.
Недовольство Хэмилла вызвал тот факт, что Цукерберг отказался выделять деньги на проверку политической рекламы на достоверность. Сам актёр давно критикует политику президента США Дональда Трампа, поэтому действия Facebook не прошли незамеченными.
"Мне так лучше спится по ночам", - написал в Twitter Марк Хэмилл.
Марк Хэмилл известен общественности благодаря фильмам из саги "Звёздные войны" и работе над озвучкой злодея Джокера в проектах по мотивам комиксов DC.

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