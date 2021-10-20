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"Мне свободу сегодня, а тебе нет": Политтехнолог разоблачил "военный" план США по Дерипаске

20 октября 2021, 09:20  •  113 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал ситуацию с многочасовыми обысками ФБР в доме родни бизнесмена Олега Дерипаски. "Так и будет выглядеть война за снятие санкций, - высказал свою точку зрения эксперт. - Мне свободу сегодня, а тебе нет".
Свои "пять копеек" про российского олигарха Олега Дерипаску и обыски в доме его родни в США вставил политтехнолог Марат Баширов. В своём авторском Telegram-канале "Политджойстик" он разоблачил "военный" план США по бизнесмену и ситуации в целом, увязав это в кейс и по "Северному потоку - 2" в том числе.
"Так и будет выглядеть война за снятие санкций. Мне свободу сегодня, а тебе нет, - обозначил свою точку зрения политтехнолог. - Чем этот кейс отличается от лоббирования правительством ФРГ строительства "Северного потока - 2", когда немецкие корпорации, защищая свои инвестиции, бросили все силы на противодействие американским санкциям?"
По мнению эксперта, иностранные конкуренты, которые "получили огромные преференции после наложения санкций против наших компаний" теперь от них не откажутся и "так же будут ломать игру президенту Байдену через своих лоббистов".
"Кто-то или что-то подсказывает мне, что Байден запустит процесс по снятию санкций, и сейчас начинается борьба за скорость и списки", - резюмирует свою мысль Баширов.
Тем временем стало известно о том, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США завершили обыски в особняке, который, как предполагается, принадлежит родне Дерипаски. Сами обыски были связаны с санкциями, которые в своё время США наложили на олигарха. В общей сложности сотрудники американской спецслужбы обыскивали дом более 10 часов и вышли оттуда с множеством коробок в руках.
На просьбу корреспондента РИА Новости пояснить, что находится в коробках, оперативники ответили отказом.

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