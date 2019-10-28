"Мне стыдно": Украинская журналистка обругала "президента, а не лоха" Зеленского

Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где она озвучивает свои претензии после встречи украинского лидера с укронацистами в Золотом. Зеленский говорил с вооруженными людьми, которые, как выяснилось, никому не подчиняются. В беседе он сказал, что "не лох, а президент Украины". Именно эта фраза и не понравилась Соколовой.

Янина Соколова говорит, что от избранного президента "весьма удивительно и даже сюрреалистично" слышать указанные фразы.

"Мне стыдно за то, что я увидела", - отмечает женщина.

Напомним, Зеленский, комментируя свою встречу, заявил, что не знал о неподконтрольных формированиях на линии соприкосновения. О них ему якобы впервые сообщили местные жители. После чего президент принял решение пойти и поговорить с вооруженными людьми лично.