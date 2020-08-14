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"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10 • 141 • В мире
Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский выступил перед работниками "Химволокна" и повинился за жёсткие действия силовиков. По его словам, ему стыдно за своих подчинённых.
Главный начальник гродненской милиции Вадим Синявский пошел на поводу у толпы и сдал своих бойцов. Прибыв на встречу с заводчанами "Химволокна", он извинился за действия силовиков, которые пресекали незаконные акции. По его словам, в некоторых случаях его подчинённые вели себя жёстко.
Из толпы на появление главы милиции неслись крики: "Кто дал команду фас - бить безоружных людей?!" Тогда Синявский признал, что в ряде случаев, действительно, сотрудники правоохранительных органов действовали радикально.
"Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора", - сказал он, пообещав разобраться детально в ситуации.
Он призвал заводчан простить его подчинённых, передаёт Tut.by.
"Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно", - сказал он.
Тем временем в Сети появляются видео, на которых запечатлено, как "мирные протестующие" в нескольких городах Белоруссии агрессивно нападают на правоохранителей.
Ранее в Минске были задержаны двое парней, которые готовили "коктейли Молотова".
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