"Мне стыдно": Член "Единой России" покинула партию из-за штрафа и действий Мосгордумы

В своём Facebook член "Единой России" Светлана Быстрова сообщила о выходе из партии потому, что ей стыдно. Это произошло после того как политика обязали заплатить штраф в 16 тысяч рублей за нарушение карантина.

По словам женщины, она состояла в партии с 2007 года и всё это время была "на стороне власти". Быстрова была уверена, что "Единая Россия" может сделать жизнь в стране "лучше, справедливее".

"Я жестоко ошиблась. И это такой своеобразный каминг-аут. Политический. Мне стыдно. Стыдно за то, что депутаты ЕР в Мосгордуме проголосовали за закон, позволяющий сейчас издеваться над заболевшими COVID-19 и ОРВИ людьми в Москве", - написала Быстрова.

Поясняя свой пост "МБХ медиа", женщина заявила, что ей самой пришло четыре штрафа за нарушение карантина. В том числе, её наказали за отсутствие установленного приложения "Социальный мониторинг". Быстрова призвала отменить незаконные штрафы, отметив, что свои она намерена оспаривать в суде.