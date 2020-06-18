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"Мне стыдно": Член "Единой России" покинула партию из-за штрафа и действий Мосгордумы

18 июня 2020, 10:00  •  190 • Политика
Член "Единой России" Светлана Быстрова приняла решение покинуть партию из-за штрафа за нарушение карантина и действий Мосгордумы. В своём Facebook женщина призналась, что ей стыдно.
В своём Facebook член "Единой России" Светлана Быстрова сообщила о выходе из партии потому, что ей стыдно. Это произошло после того как политика обязали заплатить штраф в 16 тысяч рублей за нарушение карантина.
По словам женщины, она состояла в партии с 2007 года и всё это время была "на стороне власти". Быстрова была уверена, что "Единая Россия" может сделать жизнь в стране "лучше, справедливее".
"Я жестоко ошиблась. И это такой своеобразный каминг-аут. Политический. Мне стыдно. Стыдно за то, что депутаты ЕР в Мосгордуме проголосовали за закон, позволяющий сейчас издеваться над заболевшими COVID-19 и ОРВИ людьми в Москве", - написала Быстрова.
Поясняя свой пост "МБХ медиа", женщина заявила, что ей самой пришло четыре штрафа за нарушение карантина. В том числе, её наказали за отсутствие установленного приложения "Социальный мониторинг". Быстрова призвала отменить незаконные штрафы, отметив, что свои она намерена оспаривать в суде.

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