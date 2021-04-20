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"Мне страшно, я не буду врать": Моргенштерн признался, что не хочет ехать на Украину
20 апреля 2021, 23:55 • 80 • Политика
Рэпер Алишер Моргенштерн признался, что не хочет ехать на Украину, поскольку опасается за свою безопасность: "Мне страшно, я не буду врать".
Об этом артист заявил, выступая в эфире в Instagram. По его словам, на Украину ехать сейчас слишком рискованно. Он обратил внимание, что многие русские артисты уже перенесли свои концерты, которые должны были состояться в этой стране.
Под "Одессой" рэпер, вероятнее всего, подразумевает скандал, который произошёл в украинском городе в декабре 2019 года. Моргенштерн, выступая перед одесскими фанатами, нецензурно выразился о трауре по студентам местного колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которые погибли в результате пожара. После этого местные националисты разгромили одесский клуб "Паладиум", где выступал рэпер, а самого исполнителя назвали "сепаром".
Отметим также, что в марте этого года радикалы избили темнокожего уличного музыканта в Киеве за то, что тот пел песню Моргенштерна.
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