"Мне страшно, я не буду врать": Моргенштерн признался, что не хочет ехать на Украину

Рэпер Алишер Моргенштерн признался, что не хочет ехать на Украину, поскольку опасается за свою безопасность: "Мне страшно, я не буду врать".

Об этом артист заявил, выступая в эфире в Instagram. По его словам, на Украину ехать сейчас слишком рискованно. Он обратил внимание, что многие русские артисты уже перенесли свои концерты, которые должны были состояться в этой стране.

Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. Большая часть артистов уже всё перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно, я не буду врать, - отметил Моргенштерн.

Под "Одессой" рэпер, вероятнее всего, подразумевает скандал, который произошёл в украинском городе в декабре 2019 года. Моргенштерн, выступая перед одесскими фанатами, нецензурно выразился о трауре по студентам местного колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которые погибли в результате пожара. После этого местные националисты разгромили одесский клуб "Паладиум", где выступал рэпер, а самого исполнителя назвали "сепаром".

Отметим также, что в марте этого года радикалы избили темнокожего уличного музыканта в Киеве за то, что тот пел песню Моргенштерна.