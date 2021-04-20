Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / Политика

"Мне страшно, я не буду врать": Моргенштерн признался, что не хочет ехать на Украину

20 апреля 2021, 23:55  •  80 • Политика
Рэпер Алишер Моргенштерн признался, что не хочет ехать на Украину, поскольку опасается за свою безопасность: "Мне страшно, я не буду врать".
Об этом артист заявил, выступая в эфире в Instagram. По его словам, на Украину ехать сейчас слишком рискованно. Он обратил внимание, что многие русские артисты уже перенесли свои концерты, которые должны были состояться в этой стране.
Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. Большая часть артистов уже всё перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно, я не буду врать, - отметил Моргенштерн.
Под "Одессой" рэпер, вероятнее всего, подразумевает скандал, который произошёл в украинском городе в декабре 2019 года. Моргенштерн, выступая перед одесскими фанатами, нецензурно выразился о трауре по студентам местного колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которые погибли в результате пожара. После этого местные националисты разгромили одесский клуб "Паладиум", где выступал рэпер, а самого исполнителя назвали "сепаром".
Отметим также, что в марте этого года радикалы избили темнокожего уличного музыканта в Киеве за то, что тот пел песню Моргенштерна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
20 апреля 2021, 16:35
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
20 апреля 2021, 12:55
"Что-то многократно лопнуло": Меркель высказалась об отношениях с Россией. Коц выдал прогноз
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
14 апреля 2021, 20:20
Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
14 апреля 2021, 14:50
Сбежавший за границу экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескромный готов сорвать покров тайны с гражданства Владимира Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.