"Мне противно": Жириновский в знак протеста и в защиту русских покинул зал Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы. Решение он принял после того, как депутаты отклонили внесенный либерал-демократами законопроект об упрощенном получении гражданства России иностранцами, чьи родители - русские по национальности.

Отрицательное заключение на проект закона дали представители кабмина и члены профильного комитета. Как отметил Жириновский, ему хотелось бы посмотреть на тех, кто подписал отрицательное заключение.

"Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан".

Кроме того, Владимир Жириновский сказал "позор парламенту", отметив, что депутаты отказывают "в праве стать русскими миллионам наших граждан", которые сегодня по разным причинам живут в других странах мира.

"Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути", - резюмировал политик.