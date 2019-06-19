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"Мне противно": Жириновский в знак протеста и в защиту русских покинул зал Госдумы

19 июня 2019, 18:54  •  88 • Политика
Владимир Жириновский в знак протеста и в защиту русских покинул зал Госдумы. "Мне противно", - заявил политик.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы. Решение он принял после того, как депутаты отклонили внесенный либерал-демократами законопроект об упрощенном получении гражданства России иностранцами, чьи родители - русские по национальности.
Отрицательное заключение на проект закона дали представители кабмина и члены профильного комитета. Как отметил Жириновский, ему хотелось бы посмотреть на тех, кто подписал отрицательное заключение.
"Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан".
Кроме того, Владимир Жириновский сказал "позор парламенту", отметив, что депутаты отказывают "в праве стать русскими миллионам наших граждан", которые сегодня по разным причинам живут в других странах мира.
"Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути", - резюмировал политик.

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