"Мне пришлось бы уйти в отставку": Зеленский назвал единственное обвинение, способное убрать его с должности

В интервью The Times of Israel президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что могло бы побудить его уйти в отставку. Он назвал при этом единственное обвинение, способное сместить его с занимаемой сейчас должности главы государства.

По его словам, причиной его ухода могли бы стать не "какие-то политические вещи", а вполне реальное обвинение в коррупции.

"Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, - отметил Зеленский, - мне пришлось бы уйти в отставку".

По его словам, он сделал бы это, согласно Конституции Украины.

Таким образом президент Незалежной озвучил своё мнение в ответ на вопрос журналиста издания об израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху, которого ранее обвинили в коррупции. Премьер же подал прошение о предоставлении ему неприкосновенности.