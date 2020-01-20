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"Мне пришлось бы уйти в отставку": Зеленский назвал единственное обвинение, способное убрать его с должности

20 января 2020, 19:24  •  65 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel рассказал о единственном обвинении, при котором - предъяви его главе государству - тот вынужден был бы убраться с занимаемой должности. "Мне пришлось бы уйти в отставку", - отметил Зеленский.
В интервью The Times of Israel президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что могло бы побудить его уйти в отставку. Он назвал при этом единственное обвинение, способное сместить его с занимаемой сейчас должности главы государства.
По его словам, причиной его ухода могли бы стать не "какие-то политические вещи", а вполне реальное обвинение в коррупции.
"Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, - отметил Зеленский, - мне пришлось бы уйти в отставку".
По его словам, он сделал бы это, согласно Конституции Украины.
Таким образом президент Незалежной озвучил своё мнение в ответ на вопрос журналиста издания об израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху, которого ранее обвинили в коррупции. Премьер же подал прошение о предоставлении ему неприкосновенности.

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