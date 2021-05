"Мне нравятся твои заколки": Байдена "заклевали" за интерес к маленькой девочке

Инцидент произошёл во время выступления Байдена на военной базе в Вирджинии. В ходе официального мероприятия президент США неожиданно обратил внимание на девочку младшего школьного возраста, которая сидела у самой сцены. Политик заявил, что ему нравится, что ребёнок выглядит и ведёт себя как взрослая девушка, несмотря на возраст.

Фрагмент видео с выступлением американского лидера выложило в Twitter издание The Post Millennial.

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj