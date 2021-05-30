"Мне нравятся твои заколки": Байдена "заклевали" за интерес к маленькой девочке

Президента США Джо Байдена "заклевали" британцы за интерес к маленькой девочке, которая присутствовала на официальном мероприятии. "Мне нравятся твои заколки", - отметил американский лидер.

Инцидент произошёл во время выступления Байдена на военной базе в Вирджинии. В ходе официального мероприятия президент США неожиданно обратил внимание на девочку младшего школьного возраста, которая сидела у самой сцены. Политик заявил, что ему нравится, что ребёнок выглядит и ведёт себя как взрослая девушка, несмотря на возраст.

Мне нравятся эти заколки в твоих волосах. Вот что я вам скажу: посмотрите на неё. Она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги, - неожиданно заявил Байден.

Фрагмент видео с выступлением американского лидера выложило в Twitter издание The Post Millennial.

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021

Читатели британского таблоида Daily Mail осудили Байдена. Одни отметили, что он просто не умеет говорить перед камерами, а другие решили, что это неуклюжая попытка показаться милым для избирателей. При этом то, что должно выглядеть милым, на деле вызывает недоумение.

Некоторые комментаторы отметили, что если бы такое сделал предшественник Байдена Дональд Трамп, это как минимум две недели было бы сенсацией для американских СМИ, поддерживающих демократов.