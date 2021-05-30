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"Мне нравятся твои заколки": Байдена "заклевали" за интерес к маленькой девочке
30 мая 2021, 10:05 • 86 • Политика
Президента США Джо Байдена "заклевали" британцы за интерес к маленькой девочке, которая присутствовала на официальном мероприятии. "Мне нравятся твои заколки", - отметил американский лидер.
Инцидент произошёл во время выступления Байдена на военной базе в Вирджинии. В ходе официального мероприятия президент США неожиданно обратил внимание на девочку младшего школьного возраста, которая сидела у самой сцены. Политик заявил, что ему нравится, что ребёнок выглядит и ведёт себя как взрослая девушка, несмотря на возраст.
Фрагмент видео с выступлением американского лидера выложило в Twitter издание The Post Millennial.
Читатели британского таблоида Daily Mail осудили Байдена. Одни отметили, что он просто не умеет говорить перед камерами, а другие решили, что это неуклюжая попытка показаться милым для избирателей. При этом то, что должно выглядеть милым, на деле вызывает недоумение.
Некоторые комментаторы отметили, что если бы такое сделал предшественник Байдена Дональд Трамп, это как минимум две недели было бы сенсацией для американских СМИ, поддерживающих демократов.
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