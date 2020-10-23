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"Мне не было страшно": Американец рассказал о сокрытии побочек "обезьяньей" вакцины, оскорбив Россию

23 октября 2020, 20:45  •  52 • В мире
Американец Джо Уолтерс стал одним из тех, на ком AstraZeneca проверяет свою вакцину от COVID-19. Препарат называют "обезьяньим" из-за метода его производства. Уолтерс рассказал, как скрываются побочные эффекты после инъекции. "Мне не было страшно", - признался он.
48-летний Джо живёт в Лондоне уже 10 лет. Он стал одним из добровольцев, которые участвуют в испытаниях вакцины, разработанной компанией AstraZeneca. Сам мужчина называет себя подопытным кроликом, а его жена считает, что мир должен будет поблагодарить её мужа, который участвует в спасении человечества.
В интервью корреспонденту шведского издания Svenska Dagbladet он признался: среди его знакомых нет никого, кто бы умер или даже заразился COVID-19. Но из моральных соображений решился на испытания. Всем необходимым требованиям мужчина соответствовал.
Результаты первичного осмотра и собеседования дали Уолтерсу возможность войти в число испытуемых на третью фазу клинических исследований. Денег за это он, как и другие добровольцы, не получит. Кроме того, нет гарантии, что через год или десятки лет не возникнут побочные эффекты. Мужчина признался: живёт с верой, что, если ослепнет или окажется в инвалидном кресле, Великобритания ему поможет.
В основе вакцины AstraZeneca - один из обезьяньих вирусов. Его ослабили и модифицировали, добавив гены SARS-CoV-2. Теоретически после введения в организм препарат запускает процесс выработки антител.
Джо Уолтерс получил первую дозу 16 июня. После прививки он почувствовал упадок сил. Рука, куда делали укол, сильно болела и отекла, а температура поднялась до 39,5 градусов. Потом стало легче, но через неделю термометр снова показал 40 градусов.
Это было в пятницу вечером, но в экстренной службе ответили, что врач примет добровольца лишь в понедельник. К тому времени температуры уже не было.
В договоре, который подписал Джо перед инъекцией, говорилось, что "данные о безопасности вакцины ограничены". Там упоминалось о возможности серьёзных побочных эффектов, аллергии и даже летальном исходе, а также неожиданных реакциях нервной системы и парезах. Но никаких подробностей приведено не было.
С русскими учёными и фармкомпаниями я бы на такое не пошёл. Но здесь в испытаниях участвуют сами врачи и другой медицинский персонал. Если уж они решились, это не может быть так уж опасно, - уверен Уолтерс.
Когда возникли побочные эффекты, мужчина не на шутку испугался.
"Мне не было страшно, хотя, конечно, я не мог не задумываться, что там этот шимпанзиный вирус делает с моим телом", - признался он.
Через месяц после первой инъекции предложили сделать вторую - вколоть так называемый "ускоритель". Это было сделано не через месяц, как планировалось изначально, а через два. Причина в приостановке испытаний и их возобновлении, которые происходили из-за необъяснимых неврологических проявлений у добровольцев.
Джо намерен идти до конца.
21 октября стало известно о смерти одного из добровольцев, который участвовал в испытаниях вакцины AstraZeneca.

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