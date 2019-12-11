"Мне надо спрашивать, что и у кого покупать?": Эрдоган поставил точку в спорах о приобретении С-400

Турция всё-таки купит российские системы ПВО С-400. Об этом президент страны Тайип Эрдоган заявил в эфире телеканала TRT, передаёт РИА Новости. По словам турецкого президента, если США предложат хорошие условия, то Турция готова поговорить и о покупке их комплексов Patriot. Но отказываться от русской техники при этом не собирается.

"Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО", - цитирует РИА Новости.

При этом Эрдоган заявил, что у него вышел спор из-за этой покупки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский политик спросил, почему бы Турции как члену НАТО не сделать выбор в пользу американских комплексов.

"Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?" - заявил президент Турции.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон требует от Турции отказаться от покупки ЗРК C-400. Вместо этого американцы предлагали свои комплексы Patriot. Как заявил телеканалу "360" член Совета Федерации Владимир Джабаров, другие страны начали отказываться от закупок американских ЗРК. При этом давление со стороны Вашингтона не может изменить их мнение, что уже доказали Индия и Турция. Преимуществом российского оружия стал тот факт, что оно опробовано в боевых условиях в Сирии.

Испытания проведены - качества подтверждены