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"Мне надо спрашивать, что и у кого покупать?": Эрдоган поставил точку в спорах о приобретении С-400
11 декабря 2019, 04:24 • 16 • В мире
Президент Турции Тайип Эрдоган ещё раз заявил, что его страна не собирается отказываться от покупки российских систем ПВО С-400. По словам турецкого лидера, президент Франции Эммануэль Макрон удивился, почему Турция как член НАТО не остановит свой выбор на американских комплексах Patriot. Эрдоган в эфире TRT заявил, что резко осадил политика и ответил: "Мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?"
Турция всё-таки купит российские системы ПВО С-400. Об этом президент страны Тайип Эрдоган заявил в эфире телеканала TRT, передаёт РИА Новости. По словам турецкого президента, если США предложат хорошие условия, то Турция готова поговорить и о покупке их комплексов Patriot. Но отказываться от русской техники при этом не собирается.
"Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО", - цитирует РИА Новости.
При этом Эрдоган заявил, что у него вышел спор из-за этой покупки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский политик спросил, почему бы Турции как члену НАТО не сделать выбор в пользу американских комплексов.
"Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?" - заявил президент Турции.
Ранее стало известно о том, что Вашингтон требует от Турции отказаться от покупки ЗРК C-400. Вместо этого американцы предлагали свои комплексы Patriot. Как заявил телеканалу "360" член Совета Федерации Владимир Джабаров, другие страны начали отказываться от закупок американских ЗРК. При этом давление со стороны Вашингтона не может изменить их мнение, что уже доказали Индия и Турция. Преимуществом российского оружия стал тот факт, что оно опробовано в боевых условиях в Сирии.
Испытания проведены - качества подтверждены
Ранее в турецкой армии провели испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400. И результатами этих испытаний, сообщил источник Газеты.ру, военные остались очень довольны. Более того, они превзошли самые смелые ожидания, заявили в Турции.
В ходе испытаний, сообщает источник, турецкие военные использовали два американских самолёта F-16, один F-4, а также вертолёт. В течение восьми часов подряд техника находилась в воздухе. Самолёты совершали различные маневры, пытаясь попасть в так называемую мёртвую зону локаторов С-400. Но все попытки раз за разом заканчивались тем, что российские комплексы прекрасно отслеживали и сопровождали "нарушителей". А вслед за обнаружением цели происходил электронный выстрел "виртуальной" ракетой.
"Турки рассчитывали на высокие боевые качества С-400. Но действительность превзошла все их ожидания", - подчеркнул источник.
Вопрос, который всё же возник у турецкой стороны по итогам испытаний, - это что делать с несовместимостью российских комплексов с инфраструктурой НАТО? Даже если эту проблему можно решить технически, для интеграции С-400 в систему альянса понадобится тесная работа российских и натовских инженеров. А на это НАТО вряд ли отважится, считает эксперт.
Напомним, что решение Анкары о покупке российских систем ПВО С-400 стало яблоком раздора между Турцией и США. Штаты настаивают, чтобы турки отказались от этой идеи, упирая на то, что С-400 якобы невозможно интегрировать в инфраструктуру альянса.
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