"Мне хватило страха в его глазах": Спасать Амнуэля от разъярённого политолога бросились в четыре руки

В студии авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" вновь было жарко. На этот раз дело едва не дошло до драки в прямом эфире между политологом и журналистом Александром Сосновским и политическим экспертом Григорием Амнуэлем.

На одну из реплик последнего, касающуюся польского города, где местные жители устроили послевоенный погром евреев, убив несколько десятков человек, включая детей и беременных женщин, Сосновский сначала грозно предупредил Амнуэля.

"Когда вы говорите о евреях, мне хочется встать и дать вам в морду. И вы можете дождаться, что я это сделаю", - заметил он.

А после очередного выпада в свой адрес, разъярившись, вскочил с места и в несколько шагов добрался до Амнуэля.

"Тихо-тихо, Коля, останови его!" - успел заметить движение Сосновского Соловьёв и попросил помощи у сидящих рядом с политическим экспертом гостей.

В это время в подбежавшего к Амнуэлю Сосновского крепко вцепились сразу двое - публицист и политический эксперт Николай Стариков и режиссёр Карен Шахназаров. Так что спасали Амнуэля от Сосновского сразу в четыре руки.

Политолог едва сдержался, но угрозу в адрес Амнуэля высказал:

"Я предупреждаю: ещё одно слово - и ты получишь в рожу!" - проговорил он прежде, чем вернуться обратно в своё кресло.

А после уже у себя в авторском Telegram-канале прокомментировал видео со своим участием и ответил на реплику интернет-пользователя о том, что надо было всё же бить оппонента.

"Наверное, да. Но бить сидящего? Мне хватило страха в его глазах, - ответил на это политолог. - И создавать проблемы Соловьёву тоже не хотел. Но за совет спасибо, и право закончить дело у меня осталось".