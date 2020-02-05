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"Мне хватило страха в его глазах": Спасать Амнуэля от разъярённого политолога бросились в четыре руки
05 февраля 2020, 15:54 • 400 • Политика
В прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва гостям пришлось в четыре руки спасать от разъярённого политолога Александра Сосновского эксперта Григория Амнуэля. Сам политолог позже признался, почему всё-таки удержался от драки: "Мне хватило страха в его глазах". Да и создавать проблемы Соловьёву он тоже не хотел.
В студии авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" вновь было жарко. На этот раз дело едва не дошло до драки в прямом эфире между политологом и журналистом Александром Сосновским и политическим экспертом Григорием Амнуэлем.
На одну из реплик последнего, касающуюся польского города, где местные жители устроили послевоенный погром евреев, убив несколько десятков человек, включая детей и беременных женщин, Сосновский сначала грозно предупредил Амнуэля.
"Когда вы говорите о евреях, мне хочется встать и дать вам в морду. И вы можете дождаться, что я это сделаю", - заметил он.
А после очередного выпада в свой адрес, разъярившись, вскочил с места и в несколько шагов добрался до Амнуэля.
"Тихо-тихо, Коля, останови его!" - успел заметить движение Сосновского Соловьёв и попросил помощи у сидящих рядом с политическим экспертом гостей.
В это время в подбежавшего к Амнуэлю Сосновского крепко вцепились сразу двое - публицист и политический эксперт Николай Стариков и режиссёр Карен Шахназаров. Так что спасали Амнуэля от Сосновского сразу в четыре руки.
Политолог едва сдержался, но угрозу в адрес Амнуэля высказал:
"Я предупреждаю: ещё одно слово - и ты получишь в рожу!" - проговорил он прежде, чем вернуться обратно в своё кресло.
А после уже у себя в авторском Telegram-канале прокомментировал видео со своим участием и ответил на реплику интернет-пользователя о том, что надо было всё же бить оппонента.
"Наверное, да. Но бить сидящего? Мне хватило страха в его глазах, - ответил на это политолог. - И создавать проблемы Соловьёву тоже не хотел. Но за совет спасибо, и право закончить дело у меня осталось".
Фото: скриншот Telegram-канала "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ".
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