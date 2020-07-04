"Мне хочется, чтоб они нервничали": Липецкого чиновника уволили за отборный мат

Сергей Фрольцов в течение последних полутора лет руководил управлением внутренней политики Липецкой области. Днём 3 июля депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников в своём Telegram-канале опубликовал видео, где чиновник использует нецензурную брань.

На кадрах скриншоты переписки, где есть и голосовые сообщения. В этих сообщениях Фрольцов даёт ценные указания своему подчинённому по дискредитированию политических противников. Больше всего агрессии у главы управления внутренней политики было на "красных".

"Мне хочется, чтоб они нервничали", - самая длинная комбинация слов, где в промежутках не встретилось ни одного бранного.

В целом же Фрольцов не ругается матом, а разговаривает на нём. О посте узнал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он посчитал, что своим отборным матом Сергей Фрольцов нарушил этические нормы государственного служащего.

"Глава региона назвал это недопустимым. Им принято решение освободить Сергея Фрольцова от занимаемой должности", - сообщил РИА "Новости" начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации региона Михаил Шаршаков.

Ранее такой же общественный резонанс в соцсетях вызвали высказывания мэра Липецка Евгении Уваркиной. В начале декабря 2019 года она ранним утром посетила с инспекцией городской парк, который тогда находился на реконструкции. Увидев, что сотрудников подрядных организаций нет на месте, а работы продвигаются крайне медленно, Уваркина не сдержалась. Весьма эмоционально, не выбирая выражений, она раздала инструкции подчинённым. Сообщалось, что нецензурная брань мэра будет рассмотрена комиссией по этике. Евгения Уваркина возглавляет администрацию Липецка до сих пор.