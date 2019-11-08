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"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
08 ноября 2019, 12:54 • 295 • Политика
Украинский актёр и звезда Comedy Club Андрей Молочный публично возмутился толпами националистов в Киеве. "Мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы", - написал он в Instagram.
Украинский актёр и резидент Comedy Club Андрей Молочный жёстко раскритиковал Украину за "толпы фашистов" на улицах Киева. "Крик души" артиста был опубликован на его странице в соцсети Instagram.
Молочный отмечает, что каких-то 5 лет назад даже представить не мог, что на Украине будут сносить и осквернять памятники героям Великой Отечественной войны, а в День Победы нападать на ветеранов и оскорблять их. Актёр обвинил полицию в попустительстве и подстрекательстве к таким действиям.
Подводя итог, резидент Comedy Club выразил надежду, что рано или поздно Киев будет очищен от фашистской заразы, как это произошло в годы Великой Отечественной войны.
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