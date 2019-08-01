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"Мне есть за что просить прощения у Бога": Порошенко признал свои политические ошибки

01 августа 2019, 13:54  •  122 • Политика
Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью "Украинской правде" поделился своим видением прошедших лет. "Мне есть за что просить прощения у Бога", - признал он.
Впрочем, судя по тональности его слов, больше всего экс-президент жалеет, что не успел закрепить свою монопольную власть и задавить врагов, основной из которых - Россия и пророссийски настроенные украинцы.
Так, Порошенко похвастал, что лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук при нем "не поднимал голову". В качестве своего достижения экс-президент указал, что при нем Медведчук никогда не получал таких результатов, которые его партия получила на выборах в Раду при Зеленском.
Отвечая на вопрос о планах на 10 лет, Порошено заявил, что "очень бы хотел быть живым". Кроме того, бывший президент мечтает через 10 лет завершать свои полномочия в качестве депутата Европейского парламента.
Такие заявления экс-лидер делает на фоне нового уголовного дела, возбужденного в его отношении Главным бюро расследований Украины. Ранее адвокат Андрей Портнов пояснил, что предметом дела являются возможные хищения средств госбюджета, совершенные Петром Порошенко.

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