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"Мне, что, посмотреть в интернете, чем он по роялю бьёт?": Изгнанный Зеленским чиновник собирается подать в суд
11 июля 2019, 01:09 • 52 • В мире
Украинский президент оказался в центре скандала после совещания в Борисполе. В Сети выложили ролик, на котором Владимир Зеленский на повышенных тонах выясняет отношения с секретарём Бориспольского горсовета Ярославом Годунком, называет его "разбойником" и выгоняет из зала. Теперь "пострадавший" чиновник собирается подать в суд на гаранта. "Мне, что, посмотреть в интернете, чем он по роялю бьёт", - возмущается Годунок.
Инцидент случился в среду, 10 июня. Во время совещания, на которое, по словам Годунка, его "провёл сам Зеленский", поскольку охрана его не пускала", глава государства неожиданно прочитал в своём смартфоне о том, что секретарь Бориспольского горсовета имеет "криминальное" прошлое и был ранее осуждён за разбойное нападение с причинением тяжких телесных повреждений.
После этого Зеленский и сорвался на крик: "Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь?" Однако Годунок не смолчал и напомнил главе государства его же собственный предвыборный слоган: "Все украинцы - президенты". В ответ Зеленский заявил, что Годунок - "точно не президент", и добавил: "Иди, гуляй".
Изгнанный секретарь Бориспольского горсовета заявил в интервью изданию "Страна. UA" что президент "вёл себя как хам", поэтому Годунок намерен провести пресс-конференцию, на которой расскажет "всё, как оно было", а после обратится в суд с иском о защите своей чести и достоинства.
По словам чиновника, во время своего выступления на совещании он пытался "рассказать правду" о коррупции, которая царит в районной администрации. Якобы именно после этого Зеленский и назвал его "разбойником". А информацию о судимости президент получил от кого-то из своей администрации.
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