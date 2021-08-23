"Мне было стыдно": Киевлянка напомнила Зеленскому об этикете после его встречи с Меркель

Жительница Киева Ольга напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о банальном этикете после его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она призналась: "Мне было очень стыдно".

По словам киевлянки, Зеленский допустил целый ряд грубых ошибок, которые свидетельствуют о его невоспитанности. Во-первых, он не пропустил гостя вперёд, хотя должен был это сделать, будучи хозяином на встрече. Тем более, что гость - женщина.

Во-вторых, Зеленский поспешил занять своё место, когда Меркель только усаживалась за стол. Ему следовало подождать, пока сядет его собеседница, и только потом сесть самому, пишет портал "Народные новости". Ольга сравнила такое поведение президента с поведением детсадовца.

Это простые правила этикета, но они являются основой дипломатического протокола любой страны. Зеленский своим поведением заставил устыдиться всех украинцев,

- отметила она.

Напомним, что Меркель встретилась с Зеленским в минувшее воскресенье. Одной из главных тем для обсуждения лидеров стран стала ситуация в Донбассе. Канцлер Германии заявила о необходимости переговоров между Россией и Украиной. Зеленский же в ответ предложил провести саммит "Нормандской четвёрки" вместо организации двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. После этого президент Украины заявил о намерении построить "мощный флот". В своих планах он отталкивается от того, что Запад окажет Киеву политическую, военную и финансовую поддержку.