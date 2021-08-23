Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
Главная / Политика

"Мне было стыдно": Киевлянка напомнила Зеленскому об этикете после его встречи с Меркель

23 августа 2021, 22:50  •  183 • Политика
Жительница Киева Ольга напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о банальном этикете после его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она призналась: "Мне было очень стыдно".
По словам киевлянки, Зеленский допустил целый ряд грубых ошибок, которые свидетельствуют о его невоспитанности. Во-первых, он не пропустил гостя вперёд, хотя должен был это сделать, будучи хозяином на встрече. Тем более, что гость - женщина.
Во-вторых, Зеленский поспешил занять своё место, когда Меркель только усаживалась за стол. Ему следовало подождать, пока сядет его собеседница, и только потом сесть самому, пишет портал "Народные новости". Ольга сравнила такое поведение президента с поведением детсадовца.
Это простые правила этикета, но они являются основой дипломатического протокола любой страны. Зеленский своим поведением заставил устыдиться всех украинцев,
- отметила она.
Напомним, что Меркель встретилась с Зеленским в минувшее воскресенье. Одной из главных тем для обсуждения лидеров стран стала ситуация в Донбассе. Канцлер Германии заявила о необходимости переговоров между Россией и Украиной. Зеленский же в ответ предложил провести саммит "Нормандской четвёрки" вместо организации двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. После этого президент Украины заявил о намерении построить "мощный флот". В своих планах он отталкивается от того, что Запад окажет Киеву политическую, военную и финансовую поддержку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





183
Источник
Похожие новости
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
23 августа 2021, 10:55
Пренебрежение властей Украины к Меркель возмутило немцев
23 августа 2021, 17:20
Аксенов нашел способ пустить воду по Северо-Крымскому каналу
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для ми...
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-за России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.