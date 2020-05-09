"Мне было 19, и это была незабываемая ночь": Елизавета II поделилась воспоминаниями о Дне Победы

8 мая, в день капитуляции гитлеровской Германии в 1945 году, вся Европа отмечает День Победы. В честь 75-й годовщины этого события на официальной странице королевской семьи в "Твиттере" была опубликована запись воспоминаний королевы Елизаветы о том, как она праздновала этот день.

Будущей королеве тогда было всего 19, и ей очень захотелось присоединиться к толпе счастливых, радостных людей. Она присоединилась к военным и последовала за ними.

Вместе с офицерами никем не узнанная Елизавета прошла через Грин-парк и вместе с ними же кричала: "Хотим видеть короля!". В этот момент она увидела своих родителей на балконе дворца.

Королева призналась, что эта ночь была самой незабываемой в её жизни.