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"Мне было 19, и это была незабываемая ночь": Елизавета II поделилась воспоминаниями о Дне Победы
09 мая 2020, 09:10 • 19 • В мире
Британская королева Елизавета II поделилась архивной аудиозаписью, на которой она рассказывает о том, как она встречала День Победы. 19-летняя принцесса вырвалась тогда из дворца и присоединилась к ликующей на улице толпе: "Это была незабываемая ночь".
8 мая, в день капитуляции гитлеровской Германии в 1945 году, вся Европа отмечает День Победы. В честь 75-й годовщины этого события на официальной странице королевской семьи в "Твиттере" была опубликована запись воспоминаний королевы Елизаветы о том, как она праздновала этот день.
Будущей королеве тогда было всего 19, и ей очень захотелось присоединиться к толпе счастливых, радостных людей. Она присоединилась к военным и последовала за ними.
Вместе с офицерами никем не узнанная Елизавета прошла через Грин-парк и вместе с ними же кричала: "Хотим видеть короля!". В этот момент она увидела своих родителей на балконе дворца.
Королева призналась, что эта ночь была самой незабываемой в её жизни.
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