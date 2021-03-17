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"Ммм, да": Байден после долгих раздумий впервые назвал Путина "убийцей"

17 марта 2021, 15:50  •  68 • Политика
Президент США Джо Байден впервые назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Правда, отвечая на вопрос журналиста, стоит ли вешать на российского лидера подобные ярлыки, хозяин Белого дома надолго задумался.
Американский президент сделал подобное резкое заявление в интервью, которое было показано на американском телеканале ABC. Журналист напрямую спросил своего собеседника: "Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?". Для ответа Байдену потребовалось некоторое время.
"Ммм, да", - заявил он после долгих раздумий.
Байден также заявил, что Путин "заплатит определённую цену" за свои действия, однако не стал уточнять, какие именно последствия могут грозить России.
Скоро увидишь, - пояснил он.
Российский военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что слова Байдена ясно показывают, кто именно оказался у руля в Вашингтоне.
Сумасшедший старик, которому в руки попала Америка. Куда ж делись действительно большие люди в политике? Какие-то двоечники и лавочники, - пишет журналист в Telegram.
Скриншот: Telegram/Поддубный
Напомним, что во время прошлых американских выборов и Дональд Трамп, и Джо Байден активно разыгрывали "русскую карту", пытаясь сплотить электорат вокруг идеи о борьбе с "внешним врагом". Когда Байден официально возглавил американскую администрацию, Вашингтон только усилил русофобскую риторику, вводя всё новые санкции и обещая "наказать Россию".

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