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"Мизер, стыдно вспоминать": Экономист снял розовые очки с украинцев, поверивших Трампу
26 октября 2019, 23:24 • 15 • Политика
Руководитель Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего о восстановлении беспошлинной торговли с Украиной. По словам эксперта, в реальности это мизер, о котором вспоминать стыдно.
Украина не является главным торговым партнёром США, подчеркнул Охрименко. Объём её торговли с США, который Трамп освободил от пошлин, является мизерным, пояснил он.
"Тo, чтo oн вoсстанoвил, - этo мизeр. Oбщий oбъём тoварoбoрoта, с кoтoрoгo сняли пoшлины, сoставляeт $11 мииллионов. Нe миллиардoв, а миллиoнoв. Тo eсть этo настoлькo мизeрная сумма, чтo дажe стыднo прo нeё вспoминать. $11 миллионов за гoд - дажe нe за дeнь", - подчеркнул эксперт.
Охрименко считает, что на такое решение Белого дома даже не стоит обращать внимания ввиду его реальной незначительности. Таким образом, заявление Трампа скорее относится к сфере пиара, чем экономики.
Ранее президент Трамп заявил, что восстановил беспошлинную торговлю с Украиной. Решение о возобновлении беспошлинной торговли вступит в силу 1 ноября, отмечается в сообщении Белого дома.
При этом в документе не указывается, какие товары будут затронуты решением главы американской администрации.
Ранее, в 2017 году, Трамп объяснял, что заморозил беспошлинный режим для украинских товаров по причине своего беспокойства о соблюдении защиты интеллектуальных прав на Украине, напоминает RT.
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