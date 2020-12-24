|
"Мистика прямо": В США пытаются разгадать секрет "поддельного" Трампа
24 декабря 2020, 15:10 • 86 • Политика
В США пытаются разгадать секрет уже названного "поддельным" Дональда Трампа. "Мистика прямо", - отмечает журналист Валентин Богданов.
По словам журналиста, в США набирает популярность теория о том, что последняя рождественская открытка, на которой Дональд и Меланья Трамп позируют в Белом доме в смокингах, является фотошопом. Об этом он написал в своём Telegram-канале "Валентин Богданов".
Он объяснил, что, согласно этой версии, фотография на самом деле сделана не сейчас, а в 2019 году.
"Трампа вырезали и подставили к Меланье, взяв за основу один из снимков, который был сделан во время фотосессии в Лондоне как раз в прошлом году", - рассказал журналист.
Он также отметил, что один из признаков, который может указывать на подделку, по мнению фотоэксперта Нью-Йоркской киноакадемии Дэвида Магера, - это отсутствие контактной тени.
"Например, в том месте, где туфли Трампа касаются красной ковровой дорожки, как раз должна быть такая тень, но её нет", - добавил Богданов, отметив также, что в том числе "нет никакого визуального указания на контакт трамповской руки и одежды Меланьи".
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 декабря 2020, 16:35
|
20 декабря 2020, 17:40
|
17 декабря 2020, 21:50
|
19 декабря 2020, 00:25
|
19 декабря 2020, 04:05
|
21 декабря 2020, 10:10
|
23 декабря 2020, 00:40