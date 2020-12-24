"Мистика прямо": В США пытаются разгадать секрет "поддельного" Трампа

По словам журналиста, в США набирает популярность теория о том, что последняя рождественская открытка, на которой Дональд и Меланья Трамп позируют в Белом доме в смокингах, является фотошопом. Об этом он написал в своём Telegram-канале "Валентин Богданов".

Он объяснил, что, согласно этой версии, фотография на самом деле сделана не сейчас, а в 2019 году.

"Трампа вырезали и подставили к Меланье, взяв за основу один из снимков, который был сделан во время фотосессии в Лондоне как раз в прошлом году", - рассказал журналист.

Он также отметил, что один из признаков, который может указывать на подделку, по мнению фотоэксперта Нью-Йоркской киноакадемии Дэвида Магера, - это отсутствие контактной тени.

"Например, в том месте, где туфли Трампа касаются красной ковровой дорожки, как раз должна быть такая тень, но её нет", - добавил Богданов, отметив также, что в том числе "нет никакого визуального указания на контакт трамповской руки и одежды Меланьи".