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"Мистический ужас Запада" обернулся признанием победы русских

12 апреля 2021, 13:20  •  55 • Политика
New York Times выпустил накануне очередную статью о великой и ужасной России, не забыв уколоть и власти страны, и людей. Тема - вакцина от коронавируса и в целом наша борьба с пандемией. Между строк - "мистический ужас Запада", который обернулся признанием победы русских, уверен Сергей Мардан.
New York Times рассказывает своему читателю о "негласной тайне" России, связанной с коронавирусом. Как будто бывает гласная тайна... На первый взгляд просматривается главная цель - показать, что Россия плохо справляется с пандемией. Через историю конкретной женщины, которая "ворвалась в морг больницы" и пробиралась через трупы - "около десятка в чёрных сумках на носилках"; женщина ведёт беседу с врачом, а затем и с журналистами NYT.
Нас убеждают в том, что в России, как всегда, "не всё так однозначно". Тут тебе и мистификации, и сокрытие информации, и горе людей... Словом, ужасная картина. Только авторы материала не рассказывают о конкретной истории среднего американца, или испанца, или итальянца. Да кого угодно, ведь весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. И только России не могут простить успех, ведь у нас есть несколько вакцин от COVID-19, и массовая вакцинация идёт полным ходом.
Публицист Сергей Мардан видит ситуацию иначе. Он полагает, что материал "отражает весь мистический ужас Запада перед русским презрением к смерти".
"Пока мы тут сидим в локдаунах, у них открыты кабаки и кинотеатры, и вообще русским на страшный коронавирус плевать", - Мардан делится своей позицией в колонке для RT.
Указывает Мардан и на манипуляции с цифрами, имеющиеся в тексте. И на "драматические подвывания про "трупы в чёрных мешках". Сквозь всё это "проступает новый трогательный темник демократического обкома", добавляет автор колонки.
Русская вакцина, с точки зрения NYT, - это инструмент давления, а вовсе не возможность спастись всем. Как известно, Россия даёт возможность странам мирам наладить производство вакцины у себя. Одновременно проводя вакцинацию на своей территории. Однако для NYT наша работа выглядит так:
"К осени российские учёные разработали вакцину против COVID-19, которая считается одной из лучших в мире, но Кремль сделал упор на использование "Спутника V" для получения геополитических очков, а не на иммунизацию собственного населения".
Как воспринимать эту манипуляцию американских журналистов. Мардан делает такой вывод:
"В общем, эффективность "Спутника V" подтверждена и The Lancet, и The New York Times. Уже хорошо".

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