"Миссия невыполнима": США отказались поддерживать военное сопротивление талибам*

Официальный представитель Пентагона объявил, что Штаты окончательно распрощались с Афганистаном.

Соединённые Штаты не намерены оказывать военную поддержку противникам радикального движения "Талибан"* в Афганистане, заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов на брифинге в четверг, 2 сентября.

Миссия США в Афганистане завершена,

- дважды пришлось повторить пресс-секретарю Пентагона на просьбу уточнить, будут ли Штаты помогать, по крайней мере, посредством авиаударов, силам сопротивления в Панджерском ущелье - единственном районе, где ещё ведутся активные боевые действия против талибов*.

Когда его попросили разъяснить, как это соотносится с прежними заявлениями Пентагона о том, что США продолжат наносить урон террористам в Афганистане, Кирби смог ответить только, что речь идёт о "дистанционных ударах" – и тем самым, полагает он, "защита национальных интересов перед террористическими угрозами" не прекратится.

Напомним, движение "Талибан"* провело масштабную операцию по установлению контроля над территорией Афганистана после заявления Штатов о выводе оттуда своих войск, захватив в середине августа без боя Кабул.

Ранее, как сообщал Царьград, глава МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не планирует выступать посредником на переговорах между противоборствующими сторонами в этой горячей точке.