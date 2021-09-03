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"Миссия невыполнима": США отказались поддерживать военное сопротивление талибам*

03 сентября 2021, 05:25  •  56 • Политика
Официальный представитель Пентагона объявил, что Штаты окончательно распрощались с Афганистаном.
Соединённые Штаты не намерены оказывать военную поддержку противникам радикального движения "Талибан"* в Афганистане, заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов на брифинге в четверг, 2 сентября.
Миссия США в Афганистане завершена,
- дважды пришлось повторить пресс-секретарю Пентагона на просьбу уточнить, будут ли Штаты помогать, по крайней мере, посредством авиаударов, силам сопротивления в Панджерском ущелье - единственном районе, где ещё ведутся активные боевые действия против талибов*.
Когда его попросили разъяснить, как это соотносится с прежними заявлениями Пентагона о том, что США продолжат наносить урон террористам в Афганистане, Кирби смог ответить только, что речь идёт о "дистанционных ударах" – и тем самым, полагает он, "защита национальных интересов перед террористическими угрозами" не прекратится.
Напомним, движение "Талибан"* провело масштабную операцию по установлению контроля над территорией Афганистана после заявления Штатов о выводе оттуда своих войск, захватив в середине августа без боя Кабул.
Ранее, как сообщал Царьград, глава МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не планирует выступать посредником на переговорах между противоборствующими сторонами в этой горячей точке.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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