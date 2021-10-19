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"Мисс Украина" не испугалась радикалов: Девушка заявила о праве на русский язык - видео

19 октября 2021, 22:15  •  125 • Политика
"Мисс Украина" заявила о своем праве говорить по-русски после нападок со сторона украинских националистов и радикалов. "Заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно", - сказала она хейтерам в видеообращении.
Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная - 2021" дала отпор украинским националистам и радикалам, заявив о своём праве говорить на русском языке. Видеообращение красавицы на соответствующую тему было опубликовано на её странице в Instagram.
Речь идёт о 27-летней Анне Неплях из города Днепра, которая подверглась критике и нападкам украинских радикалов за то, что она использует в своих постах в соцсетях русский язык. В ответ "Мисс Украина" ткнула националистов носом в то, что они сами говорят не на чистом украинском, а разбавляют свою речь суржиком.
Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно,
- подчеркнула она.
Остроты заявлению добавило то, что девушка озвучила его на чистом украинском языке.

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