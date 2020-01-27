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"Miss me yet?": Злобин показал американскую шутку "на одной из главных улиц Вашингтона"

27 января 2020, 17:24  •  28 • Политика
В Сети политолог Николай Злобин опубликовал плакат, который, как утверждается, висит "на одной из главных улиц Вашингтона". На нём - улыбающийся на фоне эмблемы Белого дома экс-президент США Барак Обама и надпись: "Miss me yet?". Политолог расценил это как американскую политическую шутку.
Американский и российский политолог, историк, публицист Николай Злобин у себя в авторском телеграм-канале "Абсолютное зло" опубликовал занятный плакат, который, как утверждает эксперт, висит "на одной из главных улиц Вашингтона".
Сам политолог расценил это как американскую политическую шутку.
"Это американский политический стёб", - отметил Злобин.
Сам плакат представляет собой фото улыбающегося на фоне эмблемы Белого дома экс-президента США Барака Обамы и надпись: "Miss me yet?" ("Скучаешь по мне ещё?).
Фото: скриншот телеграм-канала "Абсолютное зло"
Любопытно, что подобный плакат появился как раз в разгар ситуации с импичментом действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

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