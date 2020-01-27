"Miss me yet?": Злобин показал американскую шутку "на одной из главных улиц Вашингтона"

Американский и российский политолог, историк, публицист Николай Злобин у себя в авторском телеграм-канале "Абсолютное зло" опубликовал занятный плакат, который, как утверждает эксперт, висит "на одной из главных улиц Вашингтона".

Сам политолог расценил это как американскую политическую шутку.

"Это американский политический стёб", - отметил Злобин.

Сам плакат представляет собой фото улыбающегося на фоне эмблемы Белого дома экс-президента США Барака Обамы и надпись: "Miss me yet?" ("Скучаешь по мне ещё?).

Фото: скриншот телеграм-канала "Абсолютное зло"

Любопытно, что подобный плакат появился как раз в разгар ситуации с импичментом действующего главы Белого дома Дональда Трампа.