"Миски похлёбки вполне хватит": Депутат заявила об "умоляющих" поднять пенсионный возраст до 70

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова была одна из тех, кто поддержал в своё время пенсионную реформу в России и проголосовал за повышение пенсионного возраста.

В интервью изданию sportsdaily.ru она объяснила свою позицию, отметив, что речь идёт о мировой тенденции. Спортсменка пояснила, что "на 100 процентов повышение пенсионного возраста должно случиться в любой стране", уточнив, что видит в этом "стимул для людей, чтобы быть здоровее".

Негодование общественности по поводу повышения пенсионного возраста депутат списывает на неизвестность, которая "пугает людей". И привела в пример своих 65-летних знакомых, которых "не то что не выгнать на пенсию".

"Они говорят: меняйте закон, делайте до 70, - продолжила свою мысль Журова, добавив, что есть сферы, где "65 лет - это не ограничение". Например, культура, образование или здравоохранение.

По её словам, те, кто работают в этих сферах, "умоляют: можно поднять пенсионный возраст, мы готовы работать, пока способны приносить пользу обществу".

При этом парламентарий добавила, что есть и тяжёлые профессии.

Интернет-пользователи стремлений знакомых депутата не поддержали. Кто откровенно иронизирует, а кто не сдерживает своего возмущения.

"Умоляют поднять пенсионный возраст и отменить зарплату, миски похлёбки вполне хватит", - отшутился Виктор Коврижников @vikor65.

Фото: скриншот twitter/vikor65

"Можно вообще пенсию отменить, но только после ликвидации ПФ и сборов", - предлагает Атлант @Atlant7777777.

"И я молю. Знаю, что через 10 лет меня здесь не будет, а пенсионные отчисления в размере 36 600₽ превратятся в пыль через 20 лет", - пишет @ddeniskin.