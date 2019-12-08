Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
Соловьёв напомнил Киеву об опасности эскалации конфликта в Донбассе
Зеленский планирует вернуть Донбасс 9 декабря
«Общегосударственный подход»: какие задачи решает Северный флот в Арктической зо...
Главная / Политика

"Миски похлёбки вполне хватит": Депутат заявила об "умоляющих" поднять пенсионный возраст до 70

08 декабря 2019, 14:39  •  266 • Политика
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью СМИ пояснила, почему голосовала за повышение пенсионного возраста в России, и рассказала о своих 65-летних знакомых, "умоляющих" поднять пенсионный возраст до 70 лет. Но пользователи Рунета этих стремлений не поддержали. Некоторые иронично продолжили мысль: "Умоляют поднять пенсионный возраст и отменить зарплату, миски похлёбки вполне хватит".
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова была одна из тех, кто поддержал в своё время пенсионную реформу в России и проголосовал за повышение пенсионного возраста.
В интервью изданию sportsdaily.ru она объяснила свою позицию, отметив, что речь идёт о мировой тенденции. Спортсменка пояснила, что "на 100 процентов повышение пенсионного возраста должно случиться в любой стране", уточнив, что видит в этом "стимул для людей, чтобы быть здоровее".
Негодование общественности по поводу повышения пенсионного возраста депутат списывает на неизвестность, которая "пугает людей". И привела в пример своих 65-летних знакомых, которых "не то что не выгнать на пенсию".
"Они говорят: меняйте закон, делайте до 70, - продолжила свою мысль Журова, добавив, что есть сферы, где "65 лет - это не ограничение". Например, культура, образование или здравоохранение.
По её словам, те, кто работают в этих сферах, "умоляют: можно поднять пенсионный возраст, мы готовы работать, пока способны приносить пользу обществу".
При этом парламентарий добавила, что есть и тяжёлые профессии.
Интернет-пользователи стремлений знакомых депутата не поддержали. Кто откровенно иронизирует, а кто не сдерживает своего возмущения.
"Умоляют поднять пенсионный возраст и отменить зарплату, миски похлёбки вполне хватит", - отшутился Виктор Коврижников @vikor65.
Фото: скриншот twitter/vikor65
"Можно вообще пенсию отменить, но только после ликвидации ПФ и сборов", - предлагает Атлант @Atlant7777777.
"И я молю. Знаю, что через 10 лет меня здесь не будет, а пенсионные отчисления в размере 36 600₽ превратятся в пыль через 20 лет", - пишет @ddeniskin.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



266
Источник
Похожие новости
08 декабря 2019, 14:39
"Батьке надо разобраться": В Twitter назвали тех, кто хотел помешать интеграции России и Белоруссии
08 декабря 2019, 14:39
"Ждите, тем интересней будет итог": Козак о переговорах Путина и Лукашенко
08 декабря 2019, 14:39
"А что, так можно?": Ургант задал Медведеву "личный вопрос"
07 декабря 2019, 22:24
"Только уедут - грязь на русских": Покровскому задали логичный вопрос о "приёмке" на Западе
07 декабря 2019, 22:24
"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым
08 декабря 2019, 11:24
"Каждый может отказаться, но…": Киев заманил украинцев в "газовую рулетку" - экс-пиарщик "Нафтогаза"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
07 декабря 2019, 22:24
"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже плюнули
03 декабря 2019, 17:39
Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Украины
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.