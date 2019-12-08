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"Миски похлёбки вполне хватит": Депутат заявила об "умоляющих" поднять пенсионный возраст до 70
08 декабря 2019, 14:39 • 266 • Политика
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью СМИ пояснила, почему голосовала за повышение пенсионного возраста в России, и рассказала о своих 65-летних знакомых, "умоляющих" поднять пенсионный возраст до 70 лет. Но пользователи Рунета этих стремлений не поддержали. Некоторые иронично продолжили мысль: "Умоляют поднять пенсионный возраст и отменить зарплату, миски похлёбки вполне хватит".
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова была одна из тех, кто поддержал в своё время пенсионную реформу в России и проголосовал за повышение пенсионного возраста.
В интервью изданию sportsdaily.ru она объяснила свою позицию, отметив, что речь идёт о мировой тенденции. Спортсменка пояснила, что "на 100 процентов повышение пенсионного возраста должно случиться в любой стране", уточнив, что видит в этом "стимул для людей, чтобы быть здоровее".
Негодование общественности по поводу повышения пенсионного возраста депутат списывает на неизвестность, которая "пугает людей". И привела в пример своих 65-летних знакомых, которых "не то что не выгнать на пенсию".
"Они говорят: меняйте закон, делайте до 70, - продолжила свою мысль Журова, добавив, что есть сферы, где "65 лет - это не ограничение". Например, культура, образование или здравоохранение.
По её словам, те, кто работают в этих сферах, "умоляют: можно поднять пенсионный возраст, мы готовы работать, пока способны приносить пользу обществу".
При этом парламентарий добавила, что есть и тяжёлые профессии.
Интернет-пользователи стремлений знакомых депутата не поддержали. Кто откровенно иронизирует, а кто не сдерживает своего возмущения.
"Умоляют поднять пенсионный возраст и отменить зарплату, миски похлёбки вполне хватит", - отшутился Виктор Коврижников @vikor65.
Фото: скриншот twitter/vikor65
"Можно вообще пенсию отменить, но только после ликвидации ПФ и сборов", - предлагает Атлант @Atlant7777777.
"И я молю. Знаю, что через 10 лет меня здесь не будет, а пенсионные отчисления в размере 36 600₽ превратятся в пыль через 20 лет", - пишет @ddeniskin.
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