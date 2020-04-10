|
"Мишустин пытался докричаться до Мантурова, но..." Минусы "удалёнки" подглядели журналисты
10 апреля 2020, 11:35 • 51 • Политика
В ходе правительственного совещания сегодня произошёл казус - из-за особенностей так называемой удалёнки. Подглядели инцидент журналисты. "Мишустин пытался докричаться до Мантурова, но..." - пишут авторы заметки.
Минусы удалённой работы проявились в ходе правительственного совещания премьер-министра России Михаила Мишустина. Как известно, сейчас все министры встречаются в режиме онлайн - каждый сидит в своём кабинете и докладывает, а премьер-министр руководит процессом. Казус в ходе совещания заметили журналисты кремлёвского пула РИА "Новости".
Докладывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Пока он зачитывал свой доклад, Мишустин попытался то ли что-то уточнить, то ли задать вопрос, но не смог. Включился в разговор, но министр его просто не услышал и продолжил читать.
"Минусы дистанционной работы, - пишут журналисты кремлёвского пула. - Мишустин пытался докричаться до Мантурова, но тот продолжал своё выступление".
Напомним, на дистанционном общении чиновники, впрочем, как и все жители России, существуют из-за пандемии коронавируса. Проблема в том, что COVID-19 заразен, а симптомы не всегда видны. Таким образом, любой может стать потенциальным носителем и угрозой для окружающих.
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 апреля 2020, 09:35
|
06 апреля 2020, 07:35
|
05 апреля 2020, 19:35
|
05 апреля 2020, 11:35
|
07 апреля 2020, 07:35
|
06 апреля 2020, 04:35
|
04 апреля 2020, 06:35