"Мишустин пытался докричаться до Мантурова, но..." Минусы "удалёнки" подглядели журналисты

Минусы удалённой работы проявились в ходе правительственного совещания премьер-министра России Михаила Мишустина. Как известно, сейчас все министры встречаются в режиме онлайн - каждый сидит в своём кабинете и докладывает, а премьер-министр руководит процессом. Казус в ходе совещания заметили журналисты кремлёвского пула РИА "Новости".

Докладывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Пока он зачитывал свой доклад, Мишустин попытался то ли что-то уточнить, то ли задать вопрос, но не смог. Включился в разговор, но министр его просто не услышал и продолжил читать.

"Минусы дистанционной работы, - пишут журналисты кремлёвского пула. - Мишустин пытался докричаться до Мантурова, но тот продолжал своё выступление".

Напомним, на дистанционном общении чиновники, впрочем, как и все жители России, существуют из-за пандемии коронавируса. Проблема в том, что COVID-19 заразен, а симптомы не всегда видны. Таким образом, любой может стать потенциальным носителем и угрозой для окружающих.