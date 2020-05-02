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"Мишустин не про это?" "Ерунда!": В Кремле ответили на вбросы об отставке премьера

02 мая 2020, 00:10  •  16 • Политика
В Кремле отмели все подозрения в том, что заболевшему премьер-министру Михаилу Мишустину грозит отставка. Некоторые СМИ считают, что Мишустин как экономист в ситуации с коронавирусом просто "не про это" и может не справиться. Но пресс-секретарь президента назвал все домыслы "ерундой".
Сегодня многие СМИ, ссылаясь на мнение издания "Медуза", пишут о возможной отставке Михаила Мишустина. Якобы заболевший коронавирусом премьер-министр после выздоровления не вернётся на своё рабочее место.
Авторы вброса в защиту своей версии говорят о том, что Путин подписал указ о назначении первого заместителя премьер-министра Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. По закону в случае болезни премьера такой указ не требуется, его подписывают только при освобождении от должности.
К тому же Мишустин был назначен на пост главы кабмина ещё до пандемии, и его целью было поднять экономику страны. Сейчас же у государства другие приоритеты - борьба с опасным заболеванием, а Мишустин просто "не про это". Сейчас не его время, заключает "Медуза", хоть ошибок премьер и не совершил.
Слухи об отставке премьера уже развеяли в администрации президента: Дмитрий Песков заявил, что всё это "ерунда".
А журналистка Юлия Витязева отреагировала ещё более эмоционально:
"Да идите вы (нецензурно) вместе со своей Медузой!" - кратко и недвусмысленно выразилась она у себя в Твиттере, разместив скриншот из публикации Телеграм-канала "Незыгарь". Русский мат журналистка искусно замаскировала английскими буквами.
"Медузы состоят примерно на 95% из воды, 3-4% - из соли и 1-2% - из белка. Мозга не обнаружено. И это факт", - согласились с ней подписчики.

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