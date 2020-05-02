"Мишустин не про это?" "Ерунда!": В Кремле ответили на вбросы об отставке премьера

Сегодня многие СМИ, ссылаясь на мнение издания "Медуза", пишут о возможной отставке Михаила Мишустина. Якобы заболевший коронавирусом премьер-министр после выздоровления не вернётся на своё рабочее место.

Авторы вброса в защиту своей версии говорят о том, что Путин подписал указ о назначении первого заместителя премьер-министра Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. По закону в случае болезни премьера такой указ не требуется, его подписывают только при освобождении от должности.

К тому же Мишустин был назначен на пост главы кабмина ещё до пандемии, и его целью было поднять экономику страны. Сейчас же у государства другие приоритеты - борьба с опасным заболеванием, а Мишустин просто "не про это". Сейчас не его время, заключает "Медуза", хоть ошибок премьер и не совершил.

Слухи об отставке премьера уже развеяли в администрации президента: Дмитрий Песков заявил, что всё это "ерунда".

А журналистка Юлия Витязева отреагировала ещё более эмоционально:

"Да идите вы (нецензурно) вместе со своей Медузой!" - кратко и недвусмысленно выразилась она у себя в Твиттере, разместив скриншот из публикации Телеграм-канала "Незыгарь". Русский мат журналистка искусно замаскировала английскими буквами.

"Медузы состоят примерно на 95% из воды, 3-4% - из соли и 1-2% - из белка. Мозга не обнаружено. И это факт", - согласились с ней подписчики.