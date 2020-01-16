"Мишустин не политическая фигура": Политолог Светов объяснил выбор Путина по кандидатуре премьера

Напомним, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию объявил об отставке правительства. Чуть позже в Кремле уточнили, что на пост главы правительства Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Его назначение депутаты планируют рассмотреть уже сегодня, 16 января.

Эксперты прокомментировали выбор Путина по кандидату в премьеры. Так, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов коротко заметил, что это "неожиданный выбор". "Для многих он тёмная лошадка", - озвучил своё мнение о главе ФНС эксперт.

Политолог Юрий Светов объяснил, почему глава государства сделал свой выбор в пользу Мишустина. Эксперт отметил, что "Михаил Мишустин – это не политическая фигура". Политолог пояснил, что выбирая этого кандидата на должность главы правительства Путин, возможно, ориентировался на то, что этот человек "хорошо понимает экономические вопросы и откуда в казне берутся деньги".

"Очевидно, что ему и придется решать экономические задачи, поставленные президентом", – цитирует Светова издание "Петербургский дневник".