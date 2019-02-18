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"Миша в стране чудес": Саакашвили вообразил себя Гулливером, окружённым лилипутами

18 февраля 2019, 19:39  •  67 • В мире
На странице в Facebook экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили выложил фото, на котором он изображён в роли Гулливера, окружённого лилипутами. "Миша в стране чудес", - так пользователи прокомментировали снимок.
Пользователи Facebook оценили новый снимок, залитый в Сеть экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили. На снимке запечатлён сам Саакашвили в роли Гулливера, которого окружили и опутали лилипуты.
Некоторых пользователей данный снимок привёл в восторг. Ряд комментаторов узрели в новой обложке политический смысл, мол, политик борется с несправедливостью, как Гулливер, а лилипуты пытаются ему помешать.
"Чем больше Гулливер даёт, тем лилипуты злее", - написал один из комментаторов.
"Теперь двигайтесь также по сюжету… С Лилипутии (Грузия) вы уже отплыли. Вас хорошо встретили в Блефуску (Украина). Теперь вы на большом корабле (вас признают и уважают в Мире) вместе с себе подобными. Теперь нужно время и попутный ветер (стечение обстоятельств), чтобы вернуться в Родную страну", - пишут сочувствующие послания Саакашвили.
Впрочем, некоторые сочли данный снимок просто забавным. "Миша в стране чудес", - так прокомментировали блогеры новую обложку страницы.

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