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"Миша, ну не завидуй": Ходорковского одёрнули после комментария о провокации США в Венесуэле
24 января 2019, 02:54 • 57 • Политика
Михаил Ходорковский допустил пространный и двоякий комментарий о происходящем в Венесуэле после провокации Дональда Трампа. На личной странице в соцсети его одернули собственные подписчики: "Миша, ну не завидуй", - пишет один из них.
Опальный олигарх Михаил Ходорковский вслед за многими оценил происходящее в Венесуэле многозначительным "Мадура, похоже все..." Как и всегда, нашлись те, кто поддержал пространную позицию Ходорковского. И, напротив, посчитал, что Ходорковский нагнетает.
"Сколько там Мадуре заплатили за билет в Ростов, 6 миллиардов баксов?" - пишет @micolca_paravoz.
"Миша, ну не завидуй, ведь это плохое качество до добра не доведёт, жаба всегда душит", - говорит @SAM18601.
"Почему - похоже? Всё!" - пишет @undos_l.
"Совсем вы там, в Лондоне, не в теме..." - позиция @maximlimousine.
Надо сказать, и страны мира разделились в оценке ситуации. Впрочем, "коллеги" Ходорковского - например, Алексей Навальный - едины. Поддерживают провокацию Трампа, который ранее "назначил" президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо - самозванца, который сам объявил себя лидером страны вместо избранного Николаса Мадуро.
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