"Миша, ну не завидуй": Ходорковского одёрнули после комментария о провокации США в Венесуэле

Михаил Ходорковский допустил пространный и двоякий комментарий о происходящем в Венесуэле после провокации Дональда Трампа. На личной странице в соцсети его одернули собственные подписчики: "Миша, ну не завидуй", - пишет один из них.

Опальный олигарх Михаил Ходорковский вслед за многими оценил происходящее в Венесуэле многозначительным "Мадура, похоже все..." Как и всегда, нашлись те, кто поддержал пространную позицию Ходорковского. И, напротив, посчитал, что Ходорковский нагнетает.

"Сколько там Мадуре заплатили за билет в Ростов, 6 миллиардов баксов?" - пишет @micolca_paravoz.

"Миша, ну не завидуй, ведь это плохое качество до добра не доведёт, жаба всегда душит", - говорит @SAM18601.

"Почему - похоже? Всё!" - пишет @undos_l.

"Совсем вы там, в Лондоне, не в теме..." - позиция @maximlimousine.

Надо сказать, и страны мира разделились в оценке ситуации. Впрочем, "коллеги" Ходорковского - например, Алексей Навальный - едины. Поддерживают провокацию Трампа, который ранее "назначил" президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо - самозванца, который сам объявил себя лидером страны вместо избранного Николаса Мадуро.

Мадура, похоже, всё... https://t.co/QlD1HhVLBV — Ходорковский Михаил (@mich261213) 23 января 2019 г.