"Мировые элиты" в методичке Чубайса: "Борьба ведётся профессионально" – Шафран • 156 • В мире Анатолий Чубайс заявил о формировании "новых мировых элит", что может стать серьёзным ударом по России. Реальна ли опасность или "отец приватизации" снова ищет "сусликов"? Возможные варианты развития событий разбирают Анна Шафран и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Давненько мы не слышали Анатолия Чубайса, занимающего ныне пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями, заметила Анна Шафран. Накануне Чубайс заявил, что новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведёт к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков. В связи с этим российскую экономику может ожидать "уникальный" удар, однако это же откроет перед страной и новые возможности. Ведущая напомнила, что в студии Царьграда неоднократно выступали эксперты, которые предупреждали: так называемая зелёная энергетика, которую активно рекламируют и западному миру, и нам, физически не способна справиться с потребностями человечества, которые к тому же постоянно растут. Так что новые технологии новыми технологиями, а реальных альтернатив газу, нефти и даже углю в ближайшее время не появится. Поэтому, безусловно, надо исследовать новые технологии, но не надо делать из них фетиш и культ. То же самое с новыми элитами. Конечно, будут появляться миллиардеры, которые сумеют сколотить капитал на хайпе вокруг новых источников энергии. Но будет ли это прям-таки "новая" элита? Большой вопрос. Пока что все "новые" миллиардеры вроде Марка Цукерберга или Илона Маска вполне становились частью старой американской атлантической элиты с её уверенностью в собственной непогрешимости и желанием нести собственные ценности по всему миру. И кстати, опубликованное в американских СМИ "расследование", согласно которому коронавирус создан в Китае искусственно, – это очередной сигнал американских элит миру, что они не собираются отказываться от агрессивного продвижения своей повестки и будут использовать все возможные поводы, чтобы не дать Пекину встать вровень с собой. В отчёте, опубликованном республиканцем, членом комитета по иностранным делам Майклом Макколом, говорится: По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки заболевания. Вместо этого, как показано в этом отчёте, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии – ред.). Выводы соответствующие – ввести санкции против учёных лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые якобы мешали в борьбе с пандемией. Удивительно, что, несмотря на явный провал санкций против России, этот метод борьбы с неугодными Вашингтону государствами остаётся самым любимым у американских элит. Между тем ничтожность и глупость санкционной политики в отношении нашей страны отлично показала Олимпиада. Кто эти русские? На них давят – они смеются! Казалось бы – запретили государственные символы, флаг и гимн. Унизили по полной. Но что в результате? А в результате New York Times публикует статью, в которой пишет, что, мол, русские издеваются над всеми запретами: Со смехом и гордостью русские восхищаются, как много медалей заработали их спортсмены этим летом, несмотря на запрет использовать национальную символику на летних Олимпийских играх в Токио. Интересно, а чего американцы ждали? Что мы не будем восхищаться нашими ребятами? Это они серьёзно? Эти актуальные темы в студии "Первого русского" ведущая Анна Шафран обсудила с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Анна Шафран: Мы подводим сегодня с вами своеобразные итоги сезона. И давайте начнём с Олимпиады. Как вы полагаете, американцы действительно были уверены, что, лишив нашу страну флага и гимна на Олимпиаде, они лишат нас спортивных побед и гордости за наших атлетов? Алексей Мухин: Такова была задумка. Всё, что сделали американцы через МОК, через WADA, – это попытка демотивировать и снизить боевой настрой наших спортсменов. Но наши спортсмены все эти препятствия преодолели и хорошо посмеялись над всеми этими препонами, поставленными англосаксами, которые и контролируют международные спортивные организации. Я в целом доволен результатами этой Олимпиады. Но меня терзают смутные сомнения, когда я смотрю вот эти две первые строчки, которые занимают Китай и США: не являются ли они результатом признания одного из чиновников WADA, что эти две страны в допинговом смысле "находятся вне компетенции" Всемирного антидопингового агентства? В принципе, можно смело отсекать эти два первых медальных ряда. И тогда получается, что Олимпийская сборная России на первом месте. – Но если Китай и США "вне компетенции" WADA и мы понимаем, что здесь имеется в виду "Биг-Фарма", которая действительно делает в последнее время "большие успехи", возникает вопрос: а зачем нам такие Олимпиады? – Нужны. Потому что неучастие самоизолирует, не позволяет чувствовать конъюнктуру момента. Россия всегда была ответственна за судьбу человеческой цивилизации. Чего же добиваются эти ребята, когда ограничивают наших спортсменов? Того, что Россия психанёт и скажет: ну, ладно, мы тогда организуем что-то своё, а ваше нас не интересует. Мне кажется, что нашим оппонентам не стоит доставлять такую радость. Вне зависимости от того, какие препятствия ставятся перед нашими спортсменами, политиками и так далее, мы должны их преодолевать. В конце концов это хорошая спортивная злость. "Всё, что нас не убивает, делает сильнее" – С одной стороны, с вами нельзя не согласиться. Логика железная: мы должны участвовать, мы должны побеждать и показывать, кто есть кто. Но с другой стороны, если посмотреть на всё, что происходит в XXI веке, весь этот постмодерн, невольно возникает вопрос: а доколе всё это будет продолжаться? Если спорт больших достижений – это уже не про здоровый образ жизни, а соревнования фармацевтических компаний, если общество потребления пришло в абсолютный тупик и человечество поняло, что это не тот путь, по которому надо идти, может, сейчас тот самый для нас момент, когда мы не просто должны переосмыслить ситуацию, а сделать какие-то конкретные шаги? Ведь переформатирование не только в геополитическом пространстве происходит. – Если посмотреть на проблему с другой стороны, не с той, с которой на неё обычно смотрят, то можно вспомнить замечательную фразу "всё, что нас не убивает, делает нас сильнее". И мне кажется, что вот этот допинговый скандал, который постиг Россию, очень искусственен. Тем не менее он усилил наш спорт, он расставил все точки над "и", раздал всем сёстрам по серьгам. Обозлённая толпа изувечила премьер-министра на Карибах И мы сейчас вполне в себе уверены, потому что, находясь под таким "микроскопным" контролем со стороны WADA, мы уже не сомневаемся, что все эти победы заслуженные. А в американских и китайских спортсменах у меня такой уверенности нет. – Так это же получается, что у нас сейчас эпоха лицемерия? И мы в этом общем лицемерии участвуем? А люди хотят правды. – Мы участвуем в этих процессах, неся людям правду и справедливость, и своим участием оттеняем негативное и провокационное поведение наших так называемых партнёров. Это уже не лицемерие. Люди-то не дураки, они видят, кто есть кто. И они всё больше и больше смотрят в сторону России. Во всяком случае, голосование в Генассамблее ООН об этом свидетельствует. Искусство преодолеть себя – хорошая практика у японцев – Не является ли это для нас публичным сеансом аутотренинга, когда мы себе: "ну, они лицемерят, а мы молодцы, мы несём правду и честность"? – В Японии это называется "кейдзен" (непрерывное совершенствование – ред.) – практика, с помощью которой ты должен преодолеть себя, чтобы достичь нового уровня развития или результата. Мне кажется, что Россия сейчас находится в таком состоянии, когда она испытывает себя, свои возможности, отлетает вся шелуха, всё то внимание, которое мы уделяли западным ценностям, пытаясь им подражать в 1980-1990-х годах. А сейчас мы понимаем: не это важно – важен принцип справедливости. И когда смотришь на наших спортсменов, на наших военных, когда просто смотришь по сторонам и видишь, как достойно ведут себя многие наши граждане в разных точках мира, изумляешься, как быстро нам удалось прийти в себя после, как думал Запад, "смертельных ударов", нанесённых нам в 1990-е годы. – А не может ли быть так, что оправилась только наша возрастная группа, а молодое поколение живёт в несколько иной реальности? – Да, согласно странным, на мой взгляд, социологическим опросам, 25-30% молодёжи регулярно заявляют, что им хотелось бы попытать счастья в другой стране. А сколько реально уезжает? Даже не те два процента хейтеров, которые просто ненавидят Россию за то, что она есть. Ведь даже они здесь пытаются остаться! Принято говорить, что "думающие люди уезжают". Но мало кто говорит, что есть и реверсивное движение – думающие люди возвращаются в страну. Запад распробовал вкус санкций. Но действуют ли они так, как им хотелось? – Прямые обвинения Китая в создании коронавируса… К каким последствиям это приведёт и будут ли санкции? – Санкции будут обязательно. Западный мир распробовал "санкционную мякотку" и теперь постоянно будет вводить санкции по любому поводу, даже не заботясь, чтобы они были обоснованны. Потому что мы позволили это сделать. Эксперты уже долгое время обращают внимание, что санкции вводятся всё по менее и менее весомым поводам, им уже не нужны для этого причины или предлоги. Мы разбаловали наших "западных партнёров", и теперь они этим занимаются постоянно. Они думают, что таким образом решают свои имиджевые проблемы, хотя на самом деле речь идёт уже об обратном процессе. Санкции заставляют общество мобилизоваться. Хрестоматийным примером здесь является Иран. Разрушительные санкции в отношении Ирана действуют уже давно. И что, страна разрушилась? Наоборот, страна сконцентрировалась. Иран очень чётко знает, что он хочет в этом мире, и играет в нём все бóльшую роль. В США оценили израильскую гимнастку Инициаторы санкций в западных странах перегнули палку. Санкции в разовых дозах могут быть действительно действенны, а не когда они действуют постоянно. Поэтому, как мне думается, сейчас Россия, Китай, Иран и другие страны, даже европейские, которые находятся под американскими санкциями, уже решили: хватит. – Но европейцы долго могут терпеть. – Не совсем так. Вот то, что сейчас происходит в Европе – движение "жёлтых жилетов", мигрантские беспорядки в самых разных странах, глухое недовольство населения и так далее, – меняет политический ландшафт. Но кураторы Европейского союза в Брюсселе и за океаном не желают этого видеть, потому что это означает, что их проект по овладению Европой, Россией, Китаем и так далее оказался неуспешным, он рассыпается, как карточный домик. Выстрел в ногу – порочная западная практика – А мультикультурализм? Эта концепция тоже уже отходит? – Мультикультурализм – это инструмент, призванный разрушать национальные культурные коды. Но он работает только тогда, когда его принимают, с этим соглашаются. Но если от этого отказываются, наступает новая реальность. – Но очень интересно всё, что происходит сейчас в Европе. Например, в Венгрии, где недавно принят закон о запрете гомопропаганды среди несовершеннолетних, за что Урсула фон дер Ляйен их публично бичевала и называла позором. – И что? – Что интересно: бичевать они бичуют, но де-факто против сопротивляющихся государств особо ничего не предпринимается. Мы знаем, что в Польше создана зона, свободная от "радужного" сообщества, что-то подобное пытаются организовать в Чехии… – Выстрелить себе в ногу – это порочная практика. В Европейском союзе, хотя и надувают щёки, делая вид, что они серьёзная организация, понимают, что достаточно здесь одну доминошку уронить, чтобы всё пошло падать по кругу. Почему не тонет "отец приватизации"? – Мы подошли к заявлению Анатолия Чубайса про формирование новой мировой элиты на фоне применений новых технологий в энергетике. Как вы думаете, грозит ли нам такая новая "мировая революция", как предупреждает "отец приватизации"? – Пожалуй, впервые за всю свою карьеру "отец приватизации" находится в том месте, которое он заслужил – спецпредставитель президента по связям с международными организациями. Чубайс сохраняет свои позиции в отечественном истеблишменте именно в этом амплуа. Он ещё в первой половине 1990-х годов решал проблемы, когда нужно было получить очередной транш МВФ, который тогда никто не собирался отдавать, но мы всё равно потом отдали. Так вот, именно Чубайс тогда ездил в соответствующие институции и привозил этот кредит, за что ему поклонялась либеральная часть нашего общества. С тех пор путь Анатолия Борисовича был очень извилист, а сейчас он на очень хорошем месте, потому что мне кажется, наш президент обладает отличным чувством юмора, поставив его именно на ту позицию, которую Чубайс сейчас занимает. Но здесь – дьявол в деталях. Чем системные либералы первой волны завлекали крупных собственников? Они не просто говорили: грабьте, создавайте дикий капитализм, создавайте свои бизнес-империи. Они завлекали ещё и обещанием, что эти собственники войдут в мировую финансовую элиту. Получилось это? Нет. В Эстонии заранее разрешили применять силу к мигрантам Сейчас те же Соединённые Штаты обирают наших крупных собственников-олигархов до нитки, отбирая у них средства, законность происхождения которых олигархи не могут подтвердить. Теперь Анатолий Чубайс говорит о "новой элите". То есть он делает заявку на новых дурачков, которые придут и попытаются реализовать какие-то проекты, создавать новые бизнес-империи уже на базе биткойна, криптовалюты и так далее. А это та же самая финансовая пирамида, только новая. Ведь старая-то развалилась, участников старой уже обирают. В этом смысле англосаксонские страны очень похожи на пиратов, которые в своё время бороздили просторы Карибских морей. А ведь с тех пор ничего не изменилось, эти пираты по-прежнему обирают крупных сусликов, которые считают, что они вошли в финансовую мировую элиту. Это не так, потому что эта элита – очень узкий круг лиц, которые являются таковыми уже многие поколения. Попасть туда невозможно. Так работает психология человека: он всегда думает, что с соседом неприятность случилась, а со мной этого не будет. А Чубайс такой фокусник, который может из своей шляпы доставать сколько угодно кроликов, их у него целое стадо. Он это будет делать до тех пор, пока не кончатся простаки, которые на него покупаются. Почему такой человек всё ещё на свободе и при власти? Дело в том, что Анатолий Борисович является доверенным лицом той самой якобы мировой элиты, которая делегировала ему эти полномочия. Именно поэтому он чувствует себя защищённым и неприкосновенным – он посредник между нашей властью и мировыми финансовыми кругами. Благодаря глобализации, мы живём в едином мире, в единой паутине. И я хорошо понимаю, почему наша власть не трогает ни Анатолия Чубайса, ни главу Счётной палаты Алексея Кудрина, ни главу ЦБ Эльвиру Набиуллину – я сейчас поимённо перечисляю тех самых конфидентов, которые представляют интересы мировой финансовой элиты у нас в России. Потому что придут другие, возможно, и менее договороспособные, не такие, которых мы хорошо знаем. Ведь того же Чубайса мы знаем, как облупленного. Я думаю, что это правильное решение на данном этапе. Зачем нам их "большая песочница"? – Но в большую песочницу нас всё равно не пускают. – А зачем нам эта песочница? Посмотрите на мировые финансы, которые из-за ковидной угрозы так сильно просели, особенно страны, которые поставляют услуги, – США, Великобритания и так далее. Сейчас вообще вопрос стоит – а являются ли они финансовыми центрами? – Но компании, которые занимаются IT, они как раз хорошо себя чувствуют. – Но только на тот ковидный период. Поэтому они так сейчас стараются продвигать цифровизацию – это их бизнес, это их хлеб. И человечество всё больше начинает понимать настоящие причины этого ковидного кризиса. Это перепотребление. Если мы начнём разумно потреблять, никакие IT-компании не нужны будут. Если мы будем разумно производить, то экология сама собой улучшится. И для этого не надо будет развивать никакую "зелёную экономику", которая представляется очень сомнительной. – Да полное разводилово, если называть вещи своими именами. – Я бы ещё похлеще выразился, если бы было можно. Потому что это действительно какое-то тупое мероприятие. Даже если посчитать на шаг вперёд, всё это не имеет никакого смысла. Ведь эта "зелёная энергетика" базируется на электричестве, а оно получается из угля, атомной энергии, то есть из того, отчего эти ребята призывают отказаться. «Двойные стандарты в подходах»: как в России отреагировали на отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму Кстати, Германия сделала один шаг, она отказалась от атомной энергетики. А улучшилась ли экологическая ситуация в стране? Нет. Оказалось, что все эти ветряки и другие альтернативные возобновляемые источники энергии и денег потребляют гораздо больше, и природе наносят ещё больший ущерб. – Более того, каждая из стран Евросоюза обязана иметь у себя определённую долю "зелёной энергетики". Но этими "зелёными технологиями" они не могут закрыть свои потребности. Поэтому у них по бумагам проходит "зелёная технология", а на самом деле – всё по старинке. – И это говорит о том, что эта система крайне коррумпирована. Потому что деньги-то всё равно выделяются, а они куда-то тратятся. А если они тратятся не по назначению, значит, идут в карман тем, кто придумал этот механизм. Стабильности нет нигде, но... Завершая программу, Анна Шафран отметила, что стабильности нет нигде. Американские элиты в принципе не мыслят себе жизни без противостояния и расширения своей идеологии на весь мир, невзирая на исторические и культурные традиции других стран и народов. Россия выглядит на этом фоне островком стабильности, но мы должны отчётливо понимать, что против этой стабильности ведётся целенаправленная работа – как внешними, так и внутренними силами. Временами некоторые чиновники позволяют себе такие заявления, что диву даёшься. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития по имени Дмитрий Песков – не путать с пресс-секретарём президента – заявил о возможном введении в нашей стране налога на мясо. Мол, это позволит взять под контроль изменения климата благодаря политике учёта углеродного следа. Минфин был вынужден выпустить специальное заявление, в котором говорится, что введение налога на мясо в России не планируется. На что нам точно стоило бы ввести налог – так это на смелые заявления некоторых чиновников, которые, видимо, просто не понимают, что подорожание мяса для большинства граждан России – это крайне болезненный вопрос, и говорить об этом походя, обсуждая модную тему углеродного следа, категорически недопустимо! Осталось шесть недель до выборов в Государственную Думу, и мы отлично знаем, что в американских методичках выборы – это лучшее время для того, чтобы устроить беспорядки в любой стране мира. Собственно, в прошлом году американцы испытали это на своей шкуре – суды над участниками штурма Капитолия до сих пор идут, а защищавшие цитадель "американской демократии" полицейские убивают сами себя – уже покончили с собой не то трое, не то четверо слуг закона. Поэтому мы должны хранить, холить и лелеять свою стабильность, не допуская малейших поводов для возникновения гражданского недовольства и массовых выступлений, а также не давая трибуну тем, кто готов пожертвовать Россией ради своих узких идеологических целей. Про жёсткий заслон иностранным агентам можно и не говорить – это очевидно, и эта борьба ведётся профессионально и целенаправленно. Вот только все русские революции, хоть и имели явный иностранный след, были организованы внутренними инсургентами при попустительстве, а временами при прямой поддержке чиновников. Давайте будем бдительны, будем внимательны, будем спокойны. Давайте смеяться над врагами – их это раздражает. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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