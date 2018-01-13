"Мировой полицейский" пригрозил России новой ядерной доктриной

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США принимают новую ядерную доктрину, призванную "исправить ошибочное мнение России" об американских намерениях

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Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений и в нестратегических ядерных силах. Из такого положения, по заключению военых экспертов, исходит новая американская ядерная доктрина, выдержки из которой обнародовала газета Huffington Post.

Этот документ традиционно определяет политику в ядерной сфере, а также концепцию строительства ядерных сил США на срок до десяти лет.

Что значится в секретной части доктрины, общественности, понятно, неизвестно. Но то, что военные и политики сочли нужным довести до прессы, сводится примерно к следующим положениям.

Нас обвиняют… И пугают

Россия имеет сегодня в производстве ядерное оружие и средства доставки. Россия модернизирует свои баллистические ракеты с ядерными боеголовками и создаёт новые ракеты-перехватчики. Россия, кроме этого, создаёт большой набор нестратегических систем вооружений, которые могут быть как ядерными, так и обычными.

Это первая часть обнародованного "мессиджа", нацеленного, конечно, в первую очередь именно на Москву. Есть и вторая. В ней "плач Ярославны" рождает крокодиловы слёзы: "Россия — не Советский Союз, а "холодная война" давно в прошлом. Тем не менее, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии".

Действительно странная позиция: к России придвигают военные базы и продвигают инфраструктуру первого глобального обезоруживающего удара, а она отчего-то считает это угрозой для себя…

Наконец, третья часть послания сводится к угрозам и специфическим намёкам, призванным заставить оценить эти угрозы серьёзно. На деле это, как и писал в предварительном обзоре этой темы "Царьград", отражение страха Вашингтона перед решением Москвы оставить за собою право первой применить ядерное оружие в случае даже неядерного нападения на Россию. Вашингтону трудно признать, что Америка заигралась, размещая прямо у русских границ базы и силы, способные, в принципе, быстро обезоружить российские РВСН, ударив по их позициям крылатыми ракетами из якобы оборонительных установок ПРО.

Можно заметить к слову, что совершенно умолкли прежние лицемерные заверения, будто локальные центры ПРО строили против Северной Кореи и Ирана, - хотя как раз сейчас и та, и другая страна открыто ощетинились против США своими ракетами…

Теперь американские стратеги заявляют Москве, что она ошибётся, если решится первой на ограниченное использование ядерного оружия, чтобы тем "парализовать США и НАТО и, таким образом, закончить возможный конфликт в свою пользу". Вашингтон намерен "исправить это ошибочное мнение России": та "должна понять, что даже если она первой применит ядерное оружие, это не позволит ей достичь поставленных целей, полностью изменит природу конфликта и приведёт к неприемлемому и не поддающемуся оценке ущербу для Москвы".

Для этого США оснастят свои ракеты "Трайдент" на подводных лодках этакими "уменьшенными" боеголовками.

Но это – лишь то, что сказано. Основную же часть доктрины, указывают информированные источники, занимают планы объёмной модернизации всей американской ядерную триады. В частности, о чём Царьград тоже писал, - заменить устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты "Минитмен III" на современные носители под названием "Ground Based Strategic Deterrent" (GBSD).

Запуск баллистические ракеты "Минитмен III". Фото: www.globallookpress.com

Но удастся ли эта попытка запугать Москву?

Догнать и перегнать… Россию?

Собственно, сами речевые обороты типа "сдерживать Россию и других потенциальных агрессоров" ничего нового не несут. Американский истеблишмент пребывает сегодня в состоянии истерии: уютная роль "глобального полицейского", который, как и уличный американский полисмен, может ворваться в любой дом и пристрелить хозяина, если тот покажется копу подозрительным, - эта роль стремительно уходит в прошлое. Поглядев на судьбу разгромленных соседей по планете, все больше "домохозяев" ощетиниваются оружием так, что незадачливому мировому полицаю приходится крепко чесать себе затылок, прежде чем пытаться выбить ногою чужую дверь. А уж после моральной победы Северной Кореи, от которой американский "полицай" был вынужден отступиться, подобная практика дооснащения дверных глазков пулемётами, будет, надо полагать, только расширяться.

И это не говоря уже о том, что на планете живёт как минимум один "домохозяин", способный в момент снести сам "полицейский участок" до основания. И на него оглядываются всё чаще. И всё чаще – с надеждою. А кто-то уже просит помощи – и её получает.

Убрать эту альтернативу – вот и всё, собственно, содержание всех новых (как, впрочем, и старых) американских доктрин "безопасности".

«Возмутительная и глупая идея»: как США планируют увеличить ядерный боезапас для сдерживания России Я уже говорил как-то: американские политики озабочены исключительностью Соединённых Штатов, они хотят управлять миром, быть прокурором, судьёй, полицейским и палачом одновременно, - отметил по этому поводу в разговоре с Царьградом один из авторитетнейших военных экспертов России Виктор Литовкин. – Отсюда и пропаганда, прежде всего, антироссийская.

Одновременно, по мнению специалиста, под этой пропагандой стоит и совершенно прагматичный фундамент: деньги. В условиях США вложения в оборонно-промышленный комплекс традиционно "весят" многие сотни миллиардов долларов.

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С другой стороны, если быть объективным, признают российские эксперты, американский потенциал ядерного вооружения, прежде всего наземного базирования, действительно устарел.

Так, на вооружении США ныне стоят 450 МБР типа LGM-30G "Минитмен III". На каждой из них установлено по одному боезаряду W87 мощностью до 300 килотонн. В принципе, при круговом вероятностном отклонении (КВО) боеголовки, оцениваемом в 150 – 200 метров, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить довольно грустную судьбу российским ракетным шахтам. Тем более что их координаты хорошо противнику известны. Да и в целом "Минитмен" – приличная ракета: с хорошей тяговооружённостью (92 тонны силы), то есть скорая на взлёте, с предельной дальностью полёта до 15 тысяч километров, способна нести 3 боеголовки.

Но у этих ракет проблема: несмотря на ряд модернизаций, экспертами они оцениваются как морально и физически устаревшие. Последняя из них была выпущена ещё в 1978 году. А боеголовки, несмотря на сопровождение ложными целями и чуть ли не металлическим мусором для затруднения идентификации средствами ПРО, не в состоянии преодолеть современные российские системы как ПРО, так и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Других наземных баллистических ракет у США нет. Попытка построить тяжёлую МБР типа МХ "Пискипер" провалилась, проглотив почти триллион долларов. Тем же закончились планы создания лёгкой МБР типа "Миджитмен". И сегодня ряд даже американских экспертов – впрочем, агрессивно-пессимистической ориентации – озвучивают мнение, что на данный момент наземных МБР у США "просто уже нет".

По мнению военных специалистов, даже если новая американская концепция ядерного перевооружения будет принята в наиболее "ястребином" и срочном порядке, начать масштабную модернизацию США смогут не ранее 2030 года. И даже сам Пентагон признаёт, что новые ракеты поставят на вооружение хорошо если к концу 2050-х годов.

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Покровский Александр