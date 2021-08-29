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"Мировой эксклюзив": Шойгу напрямую рассказал о военных целях России
29 августа 2021, 17:15 • 176 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, чем политика России отличается от других стран.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live" объяснил цели политики страны.
- заявил министр.
По словам Шойгу, Россия не претендует на то, на что "пытаются претендовать, это навязывание "демократических устоев", так это сейчас называется, в этих странах... мы не навязываем свою идеологию".
- отметил глава Минобороны.
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