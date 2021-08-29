"Мировой эксклюзив": Шойгу напрямую рассказал о военных целях России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, чем политика России отличается от других стран.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live" объяснил цели политики страны.

Мы никому не навязываем свой образ жизни. Во-вторых, мы пришли туда (в Сирию. - Ред.) с совершенно конкретными целями борьбы с террористами, а не с государственной властью в этих странах,

- заявил министр.

По словам Шойгу, Россия не претендует на то, на что "пытаются претендовать, это навязывание "демократических устоев", так это сейчас называется, в этих странах... мы не навязываем свою идеологию".

Мы говорим о том, что мы пришли, чтобы поддержать вас, не создать новый режим, новую власть, новое состояние, политическое состояние в вашей стране, сделать там из социализма капитализм или наоборот. Нет, конечно. И мы делаем это абсолютно искренне, не имея никаких там задних вторых и третьих целей,

- отметил глава Минобороны.